Lactalis retira varios lotes de leche de fórmula infantil de la marca Picot vendida en España y otros 17 países
- Contiene una bacteria que provoca diarreas y vómitos, aunque de momento no consta ningún caso de intoxicación
RTVE.es / AGENCIAS
En Francia, el grupo Lactalis acaba de anunciar la retirada de varios lotes de su fórmula infantil de leche de la marca Picot por la presencia de cereulida, una bacteria que provoca diarreas y vómitos, aunque de momento no consta ningún caso de intoxicación.
Esta toxina también provocó la retirada por parte de Nestlé de algunos lotes de leche de fórmula infantil a principios de este mes. El grupo lácteo francés ha anunciado la retirada de seis lotes de leche infantil que han sido distribuidos en 18 países, incluido España.