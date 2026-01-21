Cada Navidad, muchos animales se convierten en el regalo estrella. Sin embargo, una vez pasadas las fiestas y el primer periodo de adaptación, para muchos ese regalo termina convirtiéndose en un estorbo. El resultado es el abandono y la llegada de perros y gatos a refugios y protectoras.

En la Asociación Animales Rioja, en Murillo de Rio Leza, acogen a muchos de estos animales que están en espera de la familia soñada. Esa que es plenamente consciente de la responsabilidad que implica su cuidado.

Beatriz Martinez es la presidenta de la asociación Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA

Tener un animal no es un compromiso de una semana, sino para toda la vida. Por eso, cuando se solicita una adopción cerca de las fiestas navideñas, el proceso se endurece. Las entrevistas personales son más incisivas y, en muchas ocasiones, se intenta retrasar el proceso de entrega el animal hasta que volvemos a la rutina.

Los animales copan los refugios y protectoras tras las fiestas Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA

La gestión diaria de un refugio no sería posible sin la implicación de sus voluntarios. Pero también es un trabajo gratificante. Tal y como dicen desde el refugio, el verdadero pago llega en el momento en el que ese perro o gato encuentra un nuevo hogar.