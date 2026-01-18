'Galdós y la ceguera': la impactante reaparición de Emilia Pardo Bazán en la vida del escritor

En 2020, coincidiendo con el centenario de Benito Pérez Galdós (1843-1920), se publico el excelente cómic Galdós y la miseria (Nuevo Nueve), el primero de un díptico en el que el guionista Juan Torres (El Torres) y el dibujante Alberto Belmonte narraban los últimos días del escritor. Un proyecto que por fín continúa con un segundo volumen recién publicado, Galdós y la ceguera (Nuevo Nueve) y en el que Alberto Fernández Rivero toma el relevo de Belmonte en las labores artísticas. Además, el proyecto crece: de los dos volúmenes iniciales previstos, se convierte en una tetralogía que se completará con Galdós en la hoguera y Galdós y el silencio.

El anterior volumen contaba la relación de un Galdós anciano, medio ciego y casi arruinado, con una mendiga a la que llaman “la Miserias”, que sorprende al escritor por su cultura y su belleza… y que esconde un terrible secreto.

"Ese primer tomo estaba concentraro en dos otres personajes, pero ahora la historia es mucho más coral -nos comenta El Torres-. Los arquetipos galdosianos que rodean a Galdós empiezan cada uno a desarrollar su propia trama. Pero tampoco queríamos olvidarnos del propio Galdós en sus últimos momentos de vida, así que hemos conjugado esado dos vertientes, porque esta historia no es una biografía al uso".

"Todo está planteado como un homenaje a Galdós, alrededor del que se mueven esos personajes como Rosa, la mendiga Miserias o la cruel familia de los botines, los banqueros", añade el guionista.

Página de 'Galdós y la ceguera' (Nuevo Nueve)

La ceguera avanza sin piedad La historia comienza con la ceguera de Galdós avanzando sin piedad mientras los problemas económicos amenazan con dejar al escritor en la indigencia. Elena Menaique, la joven que una vez fue la mendiga llamada Miserias, ahora es la enfermera de Galdós y sigue escondiendo un gran secreto. Y Galdós volverá a encontrarse con la apasionada Emilia Pardo Bazán. ¿Cómo será el encuentro de los dos grandes escritores en la ancianidad? Y es que la aparición de Emilia sera fundamental para que algunos personajes abran los ojos a los cambios sociales y culturales de la época. "Si -nos confiesa El Torres-, la aparición de Emilia y su interacción con Rosa y Elena provoca que ambas se quiten la venda de los ojos y comprendan realmente su situación, sobre todo en el caso del personaje de Rosa que representa a esa mujer de de alta alcurnia que "ha sido criada y domada", como decía Pardo Bazán, para ser solo eso, una mujer de alta alcurnia y no molestar". Página de 'Galdós y la ceguera' (Nuevo Nueve)

"Mira, por allí baja el viejo chocho" El Torres también ha querido desmentir una antigua anécdota sobre ese reencuentro de Galdós y Pardo Bazán en el Ateneo que asegura que cuando Pardo Bazán lo vio bajar por las escaleras, ciego y apoyado en su bastón le dijo a una amiga: "Mira, por allí baja el viejo chocho". A lo que Galdós habría respondido: "Mirad, ahí está la chocho viejo". "Nunca he llegado a creer esa anécdota -nos comenta-, porque a poco que te documentes verás que, a pesar de distanciarse, Galdós y Pardo Bazán siempre mantuvieron un gran de afecto entre ellos. Así que, aquí he intentado refutar un poco esa supuesta anécdota apócrifa que carece de cualquier base. Supongo que esa anécdota porque en aquella época no deberían ser muy distintos de nosotros, cuando los chavales de ahora se critican, se tiran "shit", como dicen ellos, en las redes sociales". Página de 'Galdós y la ceguera' (Nuevo Nueve)

Alberto Hernández Rivero hace un trabajo excepcional Destacar el trabajo del nuevo dibujante, Alberto Hérnandez Rivero. "Aunque Alberto Hernández sea un magnífico dibujante -asegura El Torres-, si el lector viene de Galdós y la miseria, tiene que educar su vista para familiarizarse con los personajes, porque no estamos hablando de un superhéroe al que se reconoce solo por el uniforme, sino que son personajes que tratan de ser realistas". "Por eso -continúa el guionista-, al principio del cómic hacemos un resumen. Pero tampoco quería hacer un resumen que no entrara dentro de lo que es el relato. Así que el inicio pues comienza como tantas cosas, con cotilleos y con dos personajes muy galdosianos en un café de tertulia, que narran lo que ellos conocen de los hechos sucedidos en el primer volumen. La verdad es que fue una cosa muy graciosa de describir. Y también me permitiría presentar a esos dos personajes que poco a poco van cogiendo cierto carácter, para que luego vayan cobrando más protagonismo a medida que avanza la historia". 'Galdós y la Miseria' reimagina los últimos días del escritor JESÚS JIMÉNEZ Los lectores veteranos también reconoceran un homenaje a uno de los gags más famosos de Martes y 13, el del 'Café tazilla'. "Creo que ese gag es uno de los minutos de oro de la historia de la televisión en este país. Porque, además, como contó Josema, él pidió un café caliente y se lo trajeron ardiendo como el infierno. O sea, el tío se estaba quemando de verdad. Él lo ha contado varias veces. Me parece absolutamente genial y espero que al lector que lo pille también le guste. Son sorpresas que puede ofrecer el cómic y que no pasan en otros medios". (Aquí podéis volver a ver ese genial gag) Viñetas de 'Galdós y la ceguera' (Nuevo Nueve)