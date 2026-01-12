Condenada la exalcaldesa de Orihuela y ocho personas más por el contrato de las basuras en el caso Brugal

La Audiencia de Alicante ha condenado a la exalcaldesa del Orihuela, Mónica Lorente y a tres exconcejales de este municipio en la causa matriz del caso Brugal, relativa a irregularidades en los contratos de recogida de residuos y limpieza viaria de la localidad alicantina. La sentencia condena a nueve de las 33 personas que estaban acusadas en la causa matriz, la segunda por esta investigación, dado que la primera, emitida en 2020, fue revocada por el Tribunal Supremo en 2024 al estimar el recurso de la Fiscalía. Una pieza relativa a las irregularidades en la tramitación de la contrata de recogida de residuos y limpieza viaria de la ciudad alicantina.

Esta es la segunda sentencia que se produce tras validar la Audiencia diferentes diligencias de investigación practicadas durante la instrucción como intervenciones telefónicas y registros domiciliarios, que habían sido declaradas nulas inicialmente.

Los nueve condenados ahora son la que fuera alcaldesa de Orihuela entre 2007 y 2011, Mónica Lorente; los concejales de ese periodo Antonio R.M., Manuel A.M. y Ginés S.L.; el interventor accidental del Consistorio entre 1979 y 2005, José Manuel E.F.; el propietario de las mercantiles Colsur SL y Proambiente SL., Ángel F.P.; su hijo, Antonio Ángel; y dos colaboradores del empresario: Francisco Javier B.G. y Ángel Luis B.P. A todos ellos la Sección Séptima de la Audiencia alicantina les ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.

A la exalcaldesa y a Antonio R.M. les ha impuesto sendas penas de cuatro meses de prisión y 20 meses de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso de normas con un delito de fraude.