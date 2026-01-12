Condenada la exalcaldesa de Orihuela y ocho personas más por el contrato de las basuras en el caso Brugal
- Les impone penas de cuatro meses de prisión y 20 meses de inhabilitación por prevaricación en concurso de normas
- También condena al interventor accidental del consistorio, a un empresario, al hijo de este y a dos colaboradores
La Audiencia de Alicante ha condenado a la exalcaldesa del Orihuela, Mónica Lorente y a tres exconcejales de este municipio en la causa matriz del caso Brugal, relativa a irregularidades en los contratos de recogida de residuos y limpieza viaria de la localidad alicantina. La sentencia condena a nueve de las 33 personas que estaban acusadas en la causa matriz, la segunda por esta investigación, dado que la primera, emitida en 2020, fue revocada por el Tribunal Supremo en 2024 al estimar el recurso de la Fiscalía. Una pieza relativa a las irregularidades en la tramitación de la contrata de recogida de residuos y limpieza viaria de la ciudad alicantina.
Esta es la segunda sentencia que se produce tras validar la Audiencia diferentes diligencias de investigación practicadas durante la instrucción como intervenciones telefónicas y registros domiciliarios, que habían sido declaradas nulas inicialmente.
Los nueve condenados ahora son la que fuera alcaldesa de Orihuela entre 2007 y 2011, Mónica Lorente; los concejales de ese periodo Antonio R.M., Manuel A.M. y Ginés S.L.; el interventor accidental del Consistorio entre 1979 y 2005, José Manuel E.F.; el propietario de las mercantiles Colsur SL y Proambiente SL., Ángel F.P.; su hijo, Antonio Ángel; y dos colaboradores del empresario: Francisco Javier B.G. y Ángel Luis B.P. A todos ellos la Sección Séptima de la Audiencia alicantina les ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.
A la exalcaldesa y a Antonio R.M. les ha impuesto sendas penas de cuatro meses de prisión y 20 meses de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso de normas con un delito de fraude.
Condena de cárcel por negociaciones prohibidas y revelación de secretos
Manuel A.M. ha sido condenado a una multa y a cinco meses de cárcel por un delito de negociaciones prohibidas a funcionario público y por un delito de revelación de secretos, mientras que el también exedil Ginés S.L. ha sido condenado a un año de cárcel y a multa por prevaricación en concurso con fraude y cohecho pasivo. Por este último delito se condena igualmente a ocho meses de privación de libertad a José Manuel E.F.
Por su parte, la Sala ha impuesto a Ángel F.P. penas que suman tres años y nueve meses de cárcel por tres delitos de cohecho (uno de ellos de carácter continuado), prevaricación en concurso con fraude, uso de información privilegiada y extorsión.
Para su hijo, Antonio Ángel, la pena asciende a un año de prisión por cohecho y uso de información privilegiada, mientras que para Francisco Javier B.G. se ha fijado en ocho meses por extorsión y prevaricación en concurso con fraude y para Ángel Luis B.P. en cuatro meses por un delito de uso de información privilegiada.
El fallo de la sentencia notificada este lunes a las partes, que puede ser recurrida nuevamente en casación ante el Tribunal Supremo, obliga también a cinco de los nueve condenados (Mónica L.R., Ángel F.P., Francisco Javier B.G., Antonio R.M. y Ginés S.L.) a indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Orihuela con casi 600.000 euros, así como en la cuantía que fije definitivamente en otro procedimiento judicial un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche.
Los 24 encausados restantes, entre ellos el también exalcalde oriolano José Manuel Medina y otros antiguos ediles, han sido absueltos de todos los delitos de los que estaban acusados.