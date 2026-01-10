El 1% más rico del planeta ya ha agotado, en solo 10 días, su "presupuesto anual" de emisiones de carbono

El 1% más rico del planeta ya ha agotado su "presupuesto anual" de emisiones de carbono, es decir, el máximo de dióxido de carbono (CO2) que cada persona debe emitir proporcionalmente para lograr limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 ºC. Así lo revela un nuevo análisis que Oxfam Intermón ha publicado este sábado, donde también indica que el 0,1% más rico superó el umbral incluso antes: concretamente, el 3 de enero.

En España este mismo patrón también se reproduce, según la ONG. De mantenerse los niveles actuales de emisiones, el 1% de las personas con mayor riqueza del país agotará su margen anual de CO2 el próximo 16 de enero, mientras que el 0,1% de los más ricos ya lo ha consumido el día 4. De ahí que la organización haya denominado a esta fecha como el 'Pollutocrat Day' "para denunciar la responsabilidad desproporcionada de las personas ultrarricas en la aceleración de la crisis climática".

Por ello, Oxfam Intermón pide a los gobiernos que ejerzan presión a las personas ultrarricas para que reduzcan sus emisiones y que garanticen que quienes más contaminan asuman su responsabilidad mediante medidas como la redistribución del esfuerzo en la reducción de emisiones según la huella de carbono y la capacidad económica.

Aumentar los impuestos a las personas superricas Asimismo, recomienda aumentar los impuestos sobre los ingresos y la riqueza de las personas superricas y apoyar activamente las negociaciones de la Convención de la ONU sobre Cooperación Fiscal Internacional para diseñar una arquitectura fiscal global más justa. Por otro lado, anima a aplicar impuestos a los beneficios extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles. Según dice, un impuesto sobre los beneficios de los grandes contaminadores aplicado a 585 compañías de petróleo, gas y carbón podría recaudar hasta 400.000 millones de dólares (343.175 millones de euros) en su primer año, "una cifra equivalente al coste de los daños climáticos en el sur global".

Eliminación de subsidios a combustibles fósiles en España Asimismo, ha incidido en la necesidad de que España elimine los subsidios a los combustibles fósiles e invertir en la protección de los colectivos más vulnerables a los impactos climáticos. "Es necesario construir un sistema que sitúe a las personas y al planeta en el centro. Un modelo basado en la sostenibilidad y la equidad es clave para afrontar la crisis climática y garantizar un futuro justo para todas las personas", ha indicado el especialista en Políticas sobre Cambio Climático de Oxfam Intermón, Norman Martín.