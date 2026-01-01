Elena, Coral, Erik y María, los primeros bebés de 2026 al sonar las campanadas

España ha dado la bienvenida al 2026 con un inusual cuádruple empate en el podio de los nacimientos más madrugadores. Elena, Coral, Erik y María han llegado al mundo exactamente a las 00:00 horas de este jueves, coincidiendo con el sonido de las doce campanadas que marcaban el inicio del nuevo año en diferentes puntos de la geografía nacional.

Beatriz Iglesias ha dado a luz a su hija Cala en el Hospital Materno Infantil 'Miguel Servet' de Barbastro.

En el Hospital de Barbastro, en Huesca, nacía Elena Cortina Gistau pocos segundos después de la medianoche. La pequeña, con un peso de 3,250 kilogramos y una talla de 48,1 centímetros, se ha convertido en la primera aragonesa del año. De forma simultánea, a casi 900 kilómetros de distancia, el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense registraba el nacimiento de Coral Conde Cid, hija de Iria Andrea y Yago, con un peso de 2,900 kilos.

Coral es la primera bebé que ha nacido en Galicia este 2026.

La comunidad de Castilla-La Mancha ha protagonizado una doble coincidencia histórica. En el Hospital Universitario Mancha Centro de Alcázar de San Juan nacía Erik, un niño de 3,9 kilogramos, mientras que en el Hospital General Universitario de Ciudad Real llegaba al mundo María, con 3,610 kilogramos. En ambos casos, los partos se realizaron mediante cesárea y se registraron exactamente en el primer segundo del año.

Olivia, primer bebé nacido en Baleares.

Apenas un minuto después de las uvas, a las 00:01 horas, nacía Cloe en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. La pequeña, primogénita de María José y Francisco Javier, ha pesado 3,250 kilogramos. Poco después, a las 00:04, llegaba Nel en el Hospital Valdecilla de Santander, convirtiéndose en el primer cántabro de 2026 tras un parto natural.

Cloe ha sido considerada la primera bebé nacida oficialmente en España por la exactitud de su registro.

La lista de nacimientos regionales ha continuado completándose a lo largo de la madrugada. En Euskadi, la primera ha sido Ailany, nacida en Bilbao a las 00:29 horas, seguida de Mía Adhara en Oviedo a las 00:36 y de una niña en Valladolid a las 00:37 horas. En Extremadura, el protagonismo fue para Jandrel Xavier, nacido en Cáceres a las 00:40 horas, mientras que en Baleares la primera posición ha sido para Olivia Sánchez, que llegó a las 00:50 horas en Palma.

Santiago, de Vallecas, es el primer bebé del año nacido en la Comunidad de Madrid.

Los alumbramientos más tardíos de esta primera jornada se han registrado en el centro y norte de la península. En la Comunidad de Madrid, Santiago se hizo esperar hasta la 01:10 horas en el hospital madrileño de Vallecas. Solo un minuto después, a las 01:11, nacía Paulina en Logroño. Finalmente, en Navarra, la primera bebé ha sido Salomé, cuya llegada se produjo a las 02:23 horas en el Hospital Universitario de Pamplona.