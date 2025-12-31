La Puerta del Sol despedirá 2025 con un aforo de 15.000 personas, 800 efectivos y un doble filtro policial

La emblemática Puerta del Sol de Madrid acogerá esta Nochevieja a 15.000 personas para despedir 2025 con las tradicionales doce uvas en medio de un dispositivo de seguridad formado por 500 efectivos de la Policía Nacional, 300 municipales y un doble filtro policial de acceso a la plaza.

Este operativo prohíbe acceder a la zona con objetos peligrosos, controlará la venta ambulante y buscará evitar los hurtos, tratando de "garantizar", la normalidad y la ausencia de incidentes de importancia en las celebraciones "pese a la gran afluencia de gente", en palabras de la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz.

El despliegue diseñado por el consistorio madrileño lo integran más de 300 policías municipales, 40 sanitarios del Samur y seis bomberos que estarán en la Puerta del Sol durante las horas previas a las uvas y después en las doce campanadas, además de un centenar de operarios del servicio de limpieza municipal.