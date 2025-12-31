La Puerta del Sol despedirá 2025 con un aforo de 15.000 personas, 800 efectivos y un doble filtro policial
- Como cada año Sol se vaciará a las 21:00 horas y una hora después se podrá acceder para las doce campanadas
- Este operativo prohíbe acceder a la zona con objetos peligrosos y controlará la venta ambulante
La emblemática Puerta del Sol de Madrid acogerá esta Nochevieja a 15.000 personas para despedir 2025 con las tradicionales doce uvas en medio de un dispositivo de seguridad formado por 500 efectivos de la Policía Nacional, 300 municipales y un doble filtro policial de acceso a la plaza.
Este operativo prohíbe acceder a la zona con objetos peligrosos, controlará la venta ambulante y buscará evitar los hurtos, tratando de "garantizar", la normalidad y la ausencia de incidentes de importancia en las celebraciones "pese a la gran afluencia de gente", en palabras de la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz.
El despliegue diseñado por el consistorio madrileño lo integran más de 300 policías municipales, 40 sanitarios del Samur y seis bomberos que estarán en la Puerta del Sol durante las horas previas a las uvas y después en las doce campanadas, además de un centenar de operarios del servicio de limpieza municipal.
Desalojo de la Puerta del Sol, vías de acceso y evacuación
Como cada año se vaciará la Puerta del Sol previamente, desde las 21:00 horas, para acceder una hora después las personas que quieran asistir a las uvas, a través de cuatro zonas con doble filtro policial (prefiltro y filtro) hasta cubrir el aforo, de nuevo fijado en 15.000 personas.
La portavoz de la Jefatura Superior, Cristina Hernández, ha explicado que el desalojo se hace por dos motivos: primero, para que se pueda llevar a cabo la limpieza de toda la plaza. Segunda, para hacer una inspección de la zona y evitar que pudiera haber cualquier objeto que pusiera en peligro el normal funcionamiento del evento.
Esos filtros se atenderán, un año más, al 50% entre Policía Municipal y Policía Nacional. Los puntos de acceso a Sol serán por la calle Mayor, calle Arenal, calle Alcalá y Carrera de San Jerónimo. A los que intenten acceder por otras calles, como Preciados y Montera, se les dirigirá hacia esos puntos.
La portavoz de la Policía Nacional en Madrid ha aconsejado que todas las personas que decidan acudir a la Puerta del Sol tengan bien ubicadas estas vías de acceso porque en caso de incidente se utilizarán para la evacuación.
Por su parte, la Policía Municipal dispondrá de agentes de las comisarías de distrito, Comisaría Central de Seguridad, Sección de Apoyo Aéreo (drones), Sección Canina, Escuadrón de Caballería y de Emisora Central y Videoanálisis.
Samur-Protección Civil desplegará cinco ambulancias (tres básicas y dos avanzadas), un equipo logístico (Fénix), sanitarios a pie (ECOS) y un dispositivo preventivo para actos antisociales (DEPAS), además de un mando y dos operadores de refuerzo.
Bomberos sumará al retén formado por un camión con cinco bomberos a un jefe de sector presente en el control del dispositivo (Cecor), que se habilitará como cada año con representantes de todos los servicios desplegados. El servicio de limpieza municipal contará con más de 40 máquinas.