SEUR no alerta por SMS de una entrega "en espera o suspendida", es un fraude

Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por dos mensajes SMS cuyo remitente se presenta como SEUR y alertan de que la entrega de un paquete no se puede realizar porque el "envío no tiene número de casa". Es falso. Se trata de un fraude del tipo smishing en el que suplantan a la empresa de paquetería para obtener datos personales o bancarios, tal y como confirman las autoridades y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

"La entrega se ha suspendido porque su pedido no tiene número de casa", leemos en uno de los mensajes SMS que nos habéis remitido. A continuación, ofrece un enlace para que el usuario "revise y compruebe los datos de su domicilio lo antes posible". El otro SMS avisa: "La entrega está en espera porque su envío no tiene número de casa" y también facilita una URL para "actualizarla". En ambos casos, el remitente se presenta como si fuera SEUR.

Las autoridades alertan de este tipo de fraude Estos SMS no los envía SEUR. La Guardia Civil ha alertado recientemente de este tipo de fraude en su perfil de X. En su publicación, indica que se trata de "una campaña de SMS fraudulentos suplantando a empresas de paquetería con la excusa de que ha tenido problemas con la entrega de un paquete por falta del número de casa". "Su objetivo es que accedas al enlace y recabar tus datos personales y bancarios", advierte el instituto armado. ““ En su cuenta oficial de X, SEUR ha alertado de que están intentando suplantar a la empresa de paquetería y pide a los usuarios que, por su seguridad, les consulten las dudas a través de cualquiera de sus canales oficiales. La Policía Nacional también ha avisado en sus redes sociales de fraudes similares a este y recomienda comprobar que el número de casa se indicó correctamente al hacer el pedido. Se trata de un fraude por suplantación conocido como spoofing. Tal y como explica el INCIBE, con este método los ciberdelincuentes consiguen camuflar el número de teléfono desde el que envían el SMS para que parezca que el remitente es SEUR utilizando una máscara. Además, hay varios rasgos que nos permiten identificar que se trata de un mensaje fraudulento, como las faltas de ortografía o la URL que facilitan, que no es la oficial de SEUR.