La UE no ha propuesto que "el Día de Reyes deje de ser festivo en los colegios", es falso

En redes sociales y portales de Internet se ha difundido la idea de que existe un plan de Europa para "eliminar" el Día de Reyes el próximo curso escolar. Es falso. La Unión Europea no ha propuesto que el 6 de enero deje de ser festivo en los colegios europeos. Se ha tergiversado una propuesta para que en las ‘Escuelas Europeas’ de Bruselas, centros educativos destinados principalmente a los hijos de trabajadores de instituciones europeas, sean lectivos los días 4, 5 y 6 de enero de 2027.

“Europa quiere cambiar las normas y que, a partir de ahora, el Día de Reyes deje de ser festivo en los colegios”, dice un mensaje de X compartido el 21 de diciembre. El texto adjunta un enlace a un artículo de prensa digital que titula del mismo modo. Otra publicación de X compartida más de 2.000 veces desde el 23 de diciembre dice: “Gravísimo: quieren borrar el día de reyes del cole. La UE, a propuesta de Sánchez, quiere eliminar el Día de Reyes del calendario escolar desde el curso 26/27, vuelta al cole el 4 de enero y los días 4, 5 y 6 lectivos”. El texto adjunta un vídeo de 2 minutos y 38 segundos en el que aparecen tres hombres por videollamada y uno de ellos dice al comienzo: “La Unión Europea, y a propuesta de Sánchez, quiere eliminar el día de Reyes del calendario de las escuelas públicas de toda Europa. Para el curso 26-27 quiere que ya no esté el día de Reyes de manera que las clases acaban o acabarán el 18 de diciembre y vuelven al cole el 4 de enero”.

Europa no ha propuesto eliminar el Día de Reyes de los colegios europeos La Unión Europea no ha propuesto que deje de ser festivo el Día de Reyes en las escuelas de Europa. El servicio de prensa del Parlamento Europeo confirma a VerificaRTVE que "no está tramitando ninguna propuesta para el fin del festivo” del 6 de enero en los colegios europeos. A través de una búsqueda por palabras clave, constatamos que no hay registros de que la UE proponga cambiar el calendario escolar en los centros educativos de Europa para que deje de ser festivo el 6 de enero. Los mensajes de redes sociales y las publicaciones que han circulado tergiversan una propuesta que solo afecta a cuatro de las 13 ‘Escuelas Europeas’ que hay en toda Europa, centros de enseñanza oficiales que están “principalmente destinados a los hijos del personal de las Instituciones Europeas” y fueron “creados conjuntamente por la UE y los gobiernos de los Estados Miembros”. Las mismas publicaciones web difundidas en redes que titulan sobre la supuesta propuesta de la UE para que "el Día de Reyes deje de ser festivo en los colegios” explican en el cuerpo de la noticia que únicamente se aplicaría a las ‘Escuelas Europeas’ de Bruselas. Sobre esta práctica conocida como ‘clickbait’ o ciberanzuelo ya te hemos advertido en VerificaRTVE (1 y 2).

Una propuesta que solo afecta a las cuatro ‘Escuelas Europeas’ de Bruselas Se trata de una propuesta realizada por el organismo de ‘Escuelas Europeas’ para que los días 4, 5 y 6 de enero de 2027 dejen de ser festivos en sus cuatro centros educativos en Bruselas. Tal y como confirma a VerificaRTVE una eurodiputada afectada por el cambio de calendario y recoge el medio europeo Politico en una publicación del 17 de diciembre, estos centros educativos informaron “a los padres” de que, en el próximo curso, “las vacaciones durarán del 18 de diciembre de 2026 al 4 de enero de 2027”. Esa decisión implicaría que los alumnos tengan clase el día de Reyes, el 6 de enero de ese año. En sus páginas web las ‘Escuelas Europeas’ de Bruselas han publicado el nuevo calendario previsto para el curso 2026/2027, por el que los alumnos de estas escuelas terminarían sus vacaciones de Navidad el viernes 1 de enero y retomarían las clases el lunes 4 de enero (1,2,3).