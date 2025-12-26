El Gobierno ha reconocido como "víctimas del franquismo" a los miembros de ETA 'Txiki' y Otaegi, fusilados en 1975

Nos habéis preguntado en el WhatsApp de VerificaRTVE si el Gobierno ha reconocido como "víctima del franquismo" a un miembro de ETA llamado 'Txiki'. Es cierto. Juan Paredes Manot, 'Txiki', fue fusilado el 27 septiembre de 1975, dentro de las consideradas cinco últimas ejecuciones del régimen franquista. El Gobierno ha declarado como ilegales e ilegítimos los consejos de guerra en los que condenaron a muerte a 'Txiki' y a Ángel Otaegi, también miembro de ETA, y ha aprobado las declaraciones de reconocimiento que pidieron sus familiares.

"El repugnante y cobarde pistolero etarra Txiki asesinó a sangre fría al policía de 29 años José Díaz Linares en presencia de su mujer. El gobierno de Sánchez le reconoce como 'víctima del franquismo'", leemos en el mensaje de WhatsApp que nos habéis reenviado, acompañado de una foto de un documento oficial expedido por el "Gobierno de España" en favor de "Don Juan Paredes Manot, 'Txiki'". Encontramos publicaciones en redes sociales como X y Facebook con el mismo mensaje.