El Gobierno ha reconocido como "víctimas del franquismo" a los miembros de ETA 'Txiki' y Otaegi, fusilados en 1975
- Se trata de una "reparación" prevista en la Ley de Memoria Democrática porque se considera “ilegítimo” el consejo de guerra que les condenó a muerte
- Envíanos consultas al 659 800 555 o a verificartve@rtve.es
Nos habéis preguntado en el WhatsApp de VerificaRTVE si el Gobierno ha reconocido como "víctima del franquismo" a un miembro de ETA llamado 'Txiki'. Es cierto. Juan Paredes Manot, 'Txiki', fue fusilado el 27 septiembre de 1975, dentro de las consideradas cinco últimas ejecuciones del régimen franquista. El Gobierno ha declarado como ilegales e ilegítimos los consejos de guerra en los que condenaron a muerte a 'Txiki' y a Ángel Otaegi, también miembro de ETA, y ha aprobado las declaraciones de reconocimiento que pidieron sus familiares.
"El repugnante y cobarde pistolero etarra Txiki asesinó a sangre fría al policía de 29 años José Díaz Linares en presencia de su mujer. El gobierno de Sánchez le reconoce como 'víctima del franquismo'", leemos en el mensaje de WhatsApp que nos habéis reenviado, acompañado de una foto de un documento oficial expedido por el "Gobierno de España" en favor de "Don Juan Paredes Manot, 'Txiki'". Encontramos publicaciones en redes sociales como X y Facebook con el mismo mensaje.
'Txiki', fusilado el 27 de septiembre de 1975 tras un consejo de guerra
El 11 de diciembre de 2025, el Telediario de TVE de País Vasco informó de que el Gobierno de España reconoce, "por primera vez la ilegalidad y la ilegitimidad" de los consejos de guerra contra 'Txiki' y el que también era miembro de ETA Ángel Otaegi y declara ilegítimas y nulas las condenas que provocaron sus fusilamientos.
Esta solicitud de "reconocimiento y reparación personal" está contemplada en el artículo 6 de la Ley de Memoria Democrática. Se da a las personas que sufrieron "persecuciones, condenas, sanciones" u "otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa" durante la Guerra Civil y la dictadura. Se entrega un título firmado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que es el que aparece en la imagen difundida en redes y que publicó la agencia EFE.
Juan Paredes Manot, 'Txiki' y Ángel Otaegi, ambos miembros de ETA político-militar, fueron dos de los cinco fusilados el 27 de septiembre de 1975 en las últimas ejecuciones del régimen franquista, menos de dos meses antes de que muriera el dictador. También condenaron a muerte a tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP): José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz.
Condenado por el asesinato del policía Ovidio Díaz en el asalto a un banco
A 'Txiki' le condenaron en un consejo de guerra sumarísimo por el atraco en una sucursal del Banco Santander en Barcelona, en el cual falleció el policía Ovidio Díaz López. Las publicaciones de redes aseguran que "Txiki asesinó a sangre fría al policía de 29 años José Díaz Linares". El 29 de marzo de 1975, ETA asesinó a José Díaz Linares en el barrio de Intxaurrondo, en San Sebastián. Según publicó ABC el 1 de abril de ese año, 'Txiki' fue identificado como uno de los presuntos asesinos de este crimen, aunque nunca llegó a ser juzgado por ello. En cuanto a Ángel Otaegi, el consejo de guerra le condenó a muerte por el atentado contra el cabo de la Guardia Civil Gregorio Posada.
El Consejo de Ministros celebrado el 26 de septiembre conmutó la pena de muerte a seis de los once condenados: José Antonio Garmendia, Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández, Concepción Tristán, María Jesús Dasca y Manuel Cañaveras. Los otros cinco fueron fusilados el día 27, a primera hora de la mañana.