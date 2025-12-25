El régimen de Maduro libera a 71 detenidos tras las elecciones presidenciales en Venezuela

Un total de 71 personas detenidas en el contexto de las protestas por las elecciones presidenciales de 2024 han Venezuela han sido puestas en libertad desde la madrugada de este jueves, según ha informado el Comité de Madres en Defensa de la Verdad. El colectivo ha detallado en una nota de prensa que han sido excarcelados 65 hombres recluidos en el penal conocido como Tocorón, en el estado Aragua (norte), así como tres mujeres del Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda (norte), y tres adolescentes en La Guaira (norte).

El comité ha celebrado las excarcelaciones, aunque consideró que es un logro "insuficiente", por lo que exigió "la libertad plena" de todos los detenidos tras las elecciones de julio del año pasado a través de una amnistía general. "La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país", ha subrayado el colectivo, integrado por familiares de detenidos tras esos comicios.