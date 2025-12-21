Plaga de villancicos pop: ¿pesadilla antes de Navidad?

Llega la Navidad y desde hace semanas, incluso meses, como Abel Caballero presentando las luces de Vigo, la industria musical se activa para ofrecer un infinito surtido de villancicos por parte de varios cantantes melódicos para celebrar fechas tan fraternales.

Porque ya lo decía Camela el año pasado: "Hacer villancicos está de moda". Y hay artistas que se han convertido en marca de ello (Mariah Carey), constructores de nuevas tradiciones asentadas (David Bisbal), competidores en liza por viralizar sus ganas de desearnos la Navidad y también se han publicado este 2025 algunas curiosidades que merece la pena mentar.

Solo vamos a ceñirnos en este análisis a este año, que la vastedad y la bastedad del área es ilimitada y no queremos volvernos el Grinch. Y no son todos los que son pero sí todos los que están, pues también han lanzado villancicos los Jonas Brothers, Camilo, Brian May, Niña Pastori, Leticia Sabater, Álex Ubago, Miguel Poveda y muchísimos más.

Mariah Carey, la Reina de la Navidad El 1 de noviembre empezó la Navidad realmente, aunque no se hubieran dado cuenta, con el lanzamiento de la canción de Mariah Carey “All I Want for Christmas Is You”. Este 2025, la diva lanzó su tradicional vídeo (lo hace desde 2019, el tema es de 1994) en el que se vistió de ángel en esta ocasión junto al humorista Billy Eichner, que se transmutaba en elfo ladrón. Con 15 días de antelación, Carey se adelantaba al alcalde de Vigo Abel Caballero en su encendido de luces en una extraña e imposible competición por ser los primeros que quién sabe si nos puede llevar a adelantar las Navidades un mes.

Edurne quiere ser la reina de la Navidad española Veremos si Edurne se convierte en la Mariah Carey española y nos trae una de esas canciones que ya no dejaremos de escuchar año tras año. De momento, a finales de noviembre sacó su primer disco de esta temática, Navidad junto a ti, con una portada definida como muy Frozen. Ojito Bisbal que quieren hacerte competencia… El single, “Siempre es Navidad junto a ti”, es una tonada animada que juega con la felicidad que nos embarga en estas fiestas y con la temática romántica de estar con una persona que logra conseguir que esto ocurra todos los días del año. ¿Os recuerda a algo? Lean el título de la canción del párrafo anterior e imaginen de qué va…

David Bisbal, ¿nuestro Mariah Carey? David Bisbal legítimamente puede ocupar el trono del artista de la Navidad español, con permiso de Raphael y sus innumerables especiales en estas fechas. Bisbal lo merece. El hombre, que no el artista, se convirtió en el meme de la bondad hace unos años con aquella reacción instintiva ante los fans que le pedían una foto pero el almeriense antes que nada quiso interesarse por ellos: “Lo primero, ¿cómo están los máquinas?”. El vocalista almeriense ha sacado este 2025 una edición especial de su disco del año pasado Todo es posible en Navidad con una canción nueva, "Navidad sin ti", versión del clásico de Marco Antonio Solís. Y esta de gira del mismo, de gira de villancicos, vamos. En este álbum encontramos sus cover de “Jingle Bells Rock”, “Los peces en el río”, “El burrito sabanero” y una versión baladística y sobria del “Siempre te recordaré” de Elvis Presley del que ya se hiciera otra popularísma por parte de los Pet Shop Boys. Y en el recuerdo, por lo que sea, el “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana por Pitingo.

Kylie 'Christmas' Minogue La jugada de la reedición es muy socorrida para amasar pecunio con el que hacer los mejores regalos a los tuyos cada Navidad. Lo sabe Bisbal y lo sabe la australiana Kylie Minogue que reedita su disco del ramo de 2015 con cuatro canciones más y a viralizar la nueva coreografía creada ad hoc. Y lo ha conseguido, de hecho, ha logrado colarse en lo más alto de las listas británicas con un álbum en el que contaba con la colaboración de Frank Sinatra a en dueto (vete a saber cómo lo hicieron pues La Voz murió en 1998) o “La iguana” Iggy pop con su “Christmas Wrapping” soltando un entrañable “ho, ho, ho” ‘papanuelesco’ final. Además de su clásico “Hot in December”, porque ¿por qué la Navidad no puede tener muchísima tensión sexual?

Christina Aguilera de Navidad en París La cantante estadounidense Christina Aguilera acaba de publicar este directo en París para celebrar el 25 aniversario de su tercer disco, y primero navideño, My Kind of Christmas, y que corrobora la vieja tradición alrededor de estas fechas de intentar pegar un pelotazo comercial y si acaso artístico. En este nuevo lanzamiento, realmente esplendoroso, y en donde la diva también celebra su 45 cumpleaños, se hace una versión de “My Favourite Things” grabada en vivo desde la Torre Eiffel aparte de canciones del disco que homenajea y otras suyas. Y va con todo, solo hace falta ver cómo fue esta actuación.

Rosana vuelve a dar guerra Si hay un villancico que realmente suena por estas fechas es “En Navidad”, de Rosana. Esta canción incluye algunas frases de villancicos tradicionales y se estrenó en 1998 en el segundo disco de la canaria 'Luna Nueva'. Mariah Carey y su “All I Want for Christmas Is You” tiene aquí su verdadero rival a nivel español. Y este 2025, ha lanzado una nueva versión rockera con guitarrazos y coro de niños que se titula “En Navidad 2025… Navidad en blanco”. ¿Título raro, eh?

The Divine Comedy y las luces de la infancia “Allá afuera en la oscuridad, fuera de mi alcance. Pequeñas partes rotas de un recuerdo desvanecido. Tres hermanos en pijama, con las piernas cruzadas en el suelo discutiendo quién de nosotros quería que la Navidad llegará más”. Esta es la primera estrofa de esta “All The Pretty Lights” lanzada a finales de año, con videoclip animado, por de The Divine Comedy y en donde Neil Hannon, uno de los dandys del britpop (aunque decía que no le invitaban a las fiestas), se pone nostálgico, resiliente ante el cinismo y navideño a la vez sobre que nunca olvidemos la emoción que sintió y que sienten ahora los que tienen la suerte de ser niños con las luces de la ciudad en estas fechas. ¡E imaginen en Vigo! Cegados de magia.