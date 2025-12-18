Un anestesista francés es condenado a cadena perpetua por el envenenamiento de 30 pacientes, de los que 12 murieron

Un tribunal de Francia ha condenado este jueves a cadena perpetua a un anestesista por el envenenamiento de 30 pacientes entre 2008 y 2017 en dos clínicas del este del país, 12 de los cuales murieron. Sus abogados han anunciado que recurrirán la sentencia, aunque mientras deberá ingresar en la cárcel.

La pena impuesta a Fréderic Péchier requiere un mínimo de cumplimiento de 22 años, la máxima pena solicitada por la Fiscalía.

El Ministerio Público había descrito al médico, de 53 años, como un "asesino en serie" y un "doctor de la muerte", que inyectaba potasio y otros productos en los pacientes para provocarles paros cardiacos con el objetivo de desgastar psicológicamente a los médicos con los que estaba en conflicto.

El tribunal, ubicado en la ciudad de Besançon (este) y conformado por seis miembros de un jurado popular asistidos por tres magistrados profesionales, no ha creído la declaración de inocencia que durante tres meses ha desgranado el acusado, que se apoyaba en la ausencia de pruebas directas.

"Hace ocho años que lucho contra los que me acusan de ser un envenenador (...) Hice un juramento en 1999 y siempre lo he respetado, el juramento hipocrático", aseguró el ahora condenado en su última declaración el pasado lunes.

El abogado de la acusación, Stéphane Giuranna, habla con la prensa al salir de la sala tras escuchar este jueves el veredicto en el juicio contra el exanestesista Frederic Pechier ROMEO BOETZLE / AFP