Un anestesista francés es condenado a cadena perpetua por el envenenamiento de 30 pacientes, de los que 12 murieron
- La Fiscalía había descrito a Fréderic Péchier como un "doctor de la muerte"
- Apuntan a que inyectaba potasio y otros productos en los pacientes para provocarles paros cardiacos
Un tribunal de Francia ha condenado este jueves a cadena perpetua a un anestesista por el envenenamiento de 30 pacientes entre 2008 y 2017 en dos clínicas del este del país, 12 de los cuales murieron. Sus abogados han anunciado que recurrirán la sentencia, aunque mientras deberá ingresar en la cárcel.
La pena impuesta a Fréderic Péchier requiere un mínimo de cumplimiento de 22 años, la máxima pena solicitada por la Fiscalía.
El Ministerio Público había descrito al médico, de 53 años, como un "asesino en serie" y un "doctor de la muerte", que inyectaba potasio y otros productos en los pacientes para provocarles paros cardiacos con el objetivo de desgastar psicológicamente a los médicos con los que estaba en conflicto.
El tribunal, ubicado en la ciudad de Besançon (este) y conformado por seis miembros de un jurado popular asistidos por tres magistrados profesionales, no ha creído la declaración de inocencia que durante tres meses ha desgranado el acusado, que se apoyaba en la ausencia de pruebas directas.
"Hace ocho años que lucho contra los que me acusan de ser un envenenador (...) Hice un juramento en 1999 y siempre lo he respetado, el juramento hipocrático", aseguró el ahora condenado en su última declaración el pasado lunes.
El único que podía haber cometido esos crímenes
El jurado ha aceptado los argumentos de la acusación, que sostenían que Péchier es el único que podía haber cometido esos crímenes y que lo hizo por inquina contra algunos colegas médicos de los que quería vengarse. Si bien no se encontraron pruebas formales de sus actos, los investigadores consideraron al anestesista como el único nexo común entre todas esas muertes.
Los abogados de la defensa aseguraron que los investigadores se limitaron a buscar la culpabilidad de su cliente, sin buscar si el causante de las muertes pudo ser otra persona. La defensa sí había reconocido que hubo envenenamientos en las dos clínicas del este del país en las que trabajó Péchier en aquellos años, pero incidió en que tras años de investigación no se encontraron pruebas directas de su participación.
Según relata la Agencia EFE en base a medios locales presentes en la sala, el anuncio de la sentencia ha provocado una gran emoción en los familiares del anestesista, sobre todo en sus hijos y en su madre, que se ha derrumbado en lágrimas al escuchar el veredicto.