La Eurocámara premia a periodistas presos en Bielorrusia y Georgia: "Mantendremos la presión hasta liberar a todos"

El bielorruso Andrzej Poczobut y la georgiana Mzia Amaglobeli, ambos periodistas disidentes encarcelados tras denunciar la deriva autoritaria de sus países, han sido reconocidos este martes en Estrasburgo por el Parlamento Europeo con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2025.

Este es el galardón más prestigioso que la institución concede a quienes defienden los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.

"Nuestra determinación estará a la altura de su coraje, de aquellos encarcelados injustamente y aquellos que sufren detrás de las rejas. Vamos a mantener esta presión hasta que se liberen todos. No les olvidaremos y nunca les abandonaremos, hasta que la era de los dictadores termine finalmente y hasta que Bielorrusia sea libre", ha expresado la presidenta Roberta Metsola ante el hemiciclo.

"Este Parlamento ve lo que ocurre en Bielorrusia y Georgia y vamos a redoblar nuestros esfuerzos para ayudar a aquellos que quieren construir un futuro democrático", ha agregado.

Los dos periodistas han sido representados por otras personas durante la ceremonia. "Andrzej y Mzia no pueden estar hoy aquí para que reconozcamos su coraje porque están encarcelados por hacer su trabajo. Han hablado contra la injusticia y la persecución", ha destacado Metsola.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en el centro, con Irma Dimitradze (izda), representante de la periodista encarcelada Mzia Amaglobeli, y Jana Poczobut (dcha), hija del periodista bielorruso encarcelado Andrzej Poczobut AP Photo/Pascal Bastien

La hija de Poczobut: "No se pueden encarcelar los principios" "Mi familia ha cambiado para siempre. La ausencia de mi padre es algo que hemos aprendido a vivir pero que nunca aceptamos. No hemos elegido este camino, pero elegimos cada día creer en él y creer en la verdad y la dignidad", ha relatado Jana, la hija de Poczobut, convencida de que, aunque se encarcele a una persona, "no se pueden encarcelar sus principios, porque "incluso cuando alguien se silencia, su voz sigue hablando". Periodista, ensayista y bloguero de la minoría polaca en Bielorrusia, Poczobut es conocido por sus críticas al régimen de Alexander Lukashenko y convertido en una figura simbólica de la lucha por la libertad y la democracia en el país. Detenido en 2021, fue condenado a ocho años de cárcel. En ocasiones ha estado en régimen de aislamiento sin recibir tratamiento médico adecuado. Según el Parlamento Europeo, su estado actual se desconoce y a su familia se le niegan las visitas. La Cámara ha pedido su liberación inmediata e incondicional. "Todos los días elegimos la esperanza, que es la única cosa que no nos han quitado todavía. Y mi familia no está sola, hay muchas familias cuyas historias son como las nuestras", ha considerado Jana, que ha agradecido al Parlamento Europeo por recordar a su padre y a todas las familias que viven con estas "preguntas sin respuesta". La joven también se ha referido al caso de Mikalai Statkevich, miembro de la oposición bielorrusa desaparecido desde septiembre de 2025: "Cuando decimos (sus) nombres en voz alta, dejan de ser estadísticas. Vuelven a ser personas de carne y hueso. Y por eso su atención, la atención del Parlamento Europeo, es tan importante. Preserva la dignidad humana allí donde todo lo demás trata de borrarla". La Eurocámara ha aprobado varias resoluciones en las que condena la represión en Bielorrusia y exige la liberación de los presos políticos -que se estima superan los 1.200-. También denuncia complicidad de Lukashenko con Rusia en la guerra contra Ucrania, y pide sanciones más duras. Este acto se da apenas tres días después de que el líder bielorruso indultara a 123 presos de diferentes nacionalidades después de que Estados Unidos levantara las sanciones al mineral de la potasa bielorrusa. "Aplaudimos la reciente liberación de 123 presos políticos en Bielorrusia. Nos hemos encontrado con alguno de ellos, pero no descansaremos hasta que todas las personas ilegalmente e injustamente detenidas sean liberadas", ha remarcado Metsola. Un cartel muestra en Varsovia los días que el periodista bielorruso-polaco Andrzej Poczobut llevaba encarcelado el 2 de noviembre pasado Jaap Arriens/NurPhoto vía Getty Images

Amaglobeli: "Mi generación sabe perfectamente qué tipo de amenaza representa Rusia" Directora de medios digitales, Amaglobeli fue detenida a comienzos de este año por participar en una protesta antigubernamental y condenada a dos años de prisión por cargos de motivación política. Su imagen se hizo popular tras abofetear a un jefe de policía durante las protestas antigubernamentales contra el aplazamiento de las negociaciones de ingreso en la Unión Europea. Georgia es candidata a la adhesión a la UE desde 2023, aunque el primer ministro, Irakli Kobakhidze, anunció a finales de 2024 que suspendía el proceso hasta finales de 2028. Según el Parlamento Europeo, es la primera periodista mujer en convertirse en presa política en Georgia desde su independencia y luchadora por la libertad de expresión, y se ha convertido en símbolo del movimiento prodemocracia que se opone al régimen del Sueño Georgiano tras las elecciones de octubre de 2024. "Recibir el galardón más alto del Parlamento Europeo es un enorme honor y responsabilidad. Lo acepto en nombre de mis colegas, los periodistas que ahora estarán luchando en Georgia para salvar el periodismo. Trabajan día y noche para hacer todo lo posible para que ustedes escuchen la voz de la resistencia de los ciudadanos de Georgia, que la verdad no se puede callar", ha afirmado Amaglobeli en un mensaje narrado por su amiga la también periodista Irma Dimigtadze. "Acepto este galardón en nombre de todos los prisioneros políticos que están en la cárcel de una manera injusta y han sido condenados por hacer luchado en aras del futuro europeo de Georgia. Este galardón es una prueba de que nuestra voz, la voz de los ciudadanos georgianos, se escucha muy bien en la UE. Mi gente ha caminado un camino muy largo, difícil, para que esta voz les llegue a todos ustedes. Porque siempre estaba Rusia entre ustedes y nosotros. Mi generación lo sabe muy bien y sabe perfectamente qué tipo de amenaza representa Rusia", ha añadido. El Estado, ha continuado, "ha sido hecho rehén por un régimen que sirve servilmente a los intereses rusos". Y ha recordado que durante más de un año, los ciudadanos georgianos "continuamente" han estado manifestándose en las calles en contra de la suspensión del proceso de adhesión a la UE. "Ese anuncio fue un jarro de agua fría. Pero también al mismo tiempo una chispa que ha permitido que esa brasa haga que Georgia esté más viva que nunca", ha sentenciado. Manifestación en Georgia para exigir la liberación de Mzia Amaglobeli Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images Los dos galardonados habían sido nominados conjuntamente por el Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas Europeos y un grupo de eurodiputados encabezados por la lituana Rasa Juknevičienė. Desde su creación en 1988, el premio, que lleva el nombre del físico y disidente soviético Andréi Sájarov, ha reconocido a personas u organizaciones por su trabajo en la defensa de los derechos humanos y los derechos fundamentales, en concreto la libertad de expresión, la protección de los derechos de las minorías, el respeto al derecho internacional, el desarrollo de la democracia y la defensa del Estado de Derecho. La dotación económica asciende a 50.000 euros. En este tiempo han sido premiados figuras como Nelson Mandela o la oposición venezolana, en 2024. Miles de georgianos forman una cadena humana en Tiflis a favor de la integración en Europa y en contra del Gobierno