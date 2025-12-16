Enlaces accesibilidad
Manuel Vicent, Estrella Morente, Christina Rosenvinge o Luis Tosar, entre las nuevas Medallas de Oro de Bellas Artes

  • También han sido galardonados Alauda Ruiz de Azúa, Emma Vilarasau, el Primavera Sound, Irene Vallejo o Manuel Vicent
  • A título póstumo, se ha reconocido a Verónica Echegui, Roberta Marrero, Andrés Vázquez de Sola y José Luis Cienfuegos
Estrella Morente, una de las premiadas con la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes.
Las nuevas Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, correspondientes a 2025, han sido anunciadas por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, concediéndose a un total de 35 personalidades e instituciones del mundo de la cultura.

Del ámbito de la música han sido galardonados la cantautora Christina Rosenvinge; el productor y DJ Óscar Mulero; las cantantes Karina y María del Monte; la cantaora Estrella Morente; el grupo musical Los Chichos; la entidad músico social Fundación Vozes y el Festival de música Primavera Sound. En cine y teatro, han sido distinguidos el actor Luis Tosar, la actriz Emma Vilarasau; la directora y guionista Alauda Ruiz de Azúa; y la familia de cómicos Pla-Solina.

También han sido reconocidas en el ámbito de las artes escénicas las gestoras culturales y coreógrafas Laura Kumin y Margaret Jova; y el coreógrafo Marcos Morau.

Las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes destacan en esta edición a diversas personalidades de la literatura: al escritor Manuel Vicent; a la dibujante de cómic e ilustradora Ana Miralles; y a la filóloga y escritora Irene Vallejo. En este mismo campo ha sido galardonada la librería Rafael Alberti. Del ámbito de las bellas artes y el patrimonio cultural se ha reconocido al grafitero y artista multidisciplinar Suso 33; a la arqueóloga Teresa Chapa; al antropólogo forense Francisco Etxeberría; y al arquitecto y gestor cultural Juan Miguel Hernández León.

Además, han recibido la distinción el mecenas Antonio Gallardo Ballart; la desarrolladora de videojuegos Tatiana Delgado; el diseñador André Ricard; la entidad cultural comunitaria Ateneu Popular 9 Barris; y los gestores culturales Daniel Giralt-Miracle, Miren Begoña Arzalluz, Manuel Jesús Borja-Villel, y José Manuel Garrido.

A título póstumo, se ha reconocido a la artista plástica Roberta Marrero; al periodista y dibujante Andrés Vázquez de Sola; al gestor cultural José Luis Cienfuegos; y a la actriz Verónica Echegui.

La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes es un reconocimiento que distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.

