Muere el director de la Seminci de Valladolid, José Luis Cienfuegos, a los 60 años

El director del festival de cine de Valladolid Seminci, José Luis Cienfuegos, ha fallecido este martes de manera repentina a los 60 años, después de varias décadas dedicado al sector cinematográfico.

El festival ha informado en un comunicado de que Cienfuegos ha muerto en Madrid, por causas que no han trascendido. Desde 2023 dirigía la Seminci, a la que imprimió una "necesaria renovación" hasta convertir la edición número 70 en "una de las más exitosas de la larga trayectoria del certamen", según la organización.

El Ayuntamiento de Valladolid ha expresado en redes sociales su condolencia por el fallecimiento. "En estos momentos de dolor la ciudad está al lado de su familia, de sus amigos, y de todos los compañeros del Festival y del mundo del cine", ha lamentado el Consistorio. El propio alcalde, Jesús Julio Carnero, ha agradecido en nombre la ciudad la "entrega" y "lealtad" de Cienfuegos.