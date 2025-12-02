Muere el director de la Seminci de Valladolid, José Luis Cienfuegos, a los 60 años
- El programador que "transformó la manera de hacer festivales de cine en nuestro país" ha muerto de manera repentina
- El alcalde de Valladolid expresa su pésame y agradece la "entrega" y "lealtad"
El director del festival de cine de Valladolid Seminci, José Luis Cienfuegos, ha fallecido este martes de manera repentina a los 60 años, después de varias décadas dedicado al sector cinematográfico.
El festival ha informado en un comunicado de que Cienfuegos ha muerto en Madrid, por causas que no han trascendido. Desde 2023 dirigía la Seminci, a la que imprimió una "necesaria renovación" hasta convertir la edición número 70 en "una de las más exitosas de la larga trayectoria del certamen", según la organización.
El Ayuntamiento de Valladolid ha expresado en redes sociales su condolencia por el fallecimiento. "En estos momentos de dolor la ciudad está al lado de su familia, de sus amigos, y de todos los compañeros del Festival y del mundo del cine", ha lamentado el Consistorio. El propio alcalde, Jesús Julio Carnero, ha agradecido en nombre la ciudad la "entrega" y "lealtad" de Cienfuegos.
De Gijón a Valladolid pasando por Sevilla
Cienfuegos comenzó su trayectoria en el departamento de prensa del Festival de Gijón, dando el salto a la dirección del certamen en 1995. Según una nota de la Seminci, "en los 16 años que estuvo al cargo, convirtió la cita asturiana en la puerta de entrada en nuestro país para los cineastas más arriesgados y estimulantes, impulsando las nuevas tendencias que surgían a nivel global, y prestando especial atención al pasado fílmico".
En 2012 pasó a dirigir el Festival de Sevilla, convirtiéndolo durante varios años en una de las plazas fuertes de la programación cinematográfica de España, y en donde nos visitaban y presentaban sus películas algunos de los cineastas más renombrados del mundo.
Hace dos años, llegó a Valladolid con el fin de impulsar la mítica Seminci, y desde el festival apuntan que impregnó todo con "su sello inconfundible en la dirección, siendo fiel a la historia y el espíritu" y conquistando una última edición, la 70, que coronó a ‘The Mastermind’ (Kelly Reichardt) y ‘Magallanes’ (Lav Diaz) con la Espiga de Oro ex aequo.
Desde el comunicado del propio festival, apuntan que "Cienfuegos adoptó una mirada poliédrica, destacando el papel fundamental que los distribuidores, productores, la crítica y los medios tienen en el impulso del cine de autor" y "transformó radicalmente la manera de hacer festivales en nuestro país, haciendo de ellos lugares habitables en los que el cine se convertía en el pilar para la celebración de la cultura y de la vida".
En el ámbito cinematográfico, en los últimos tiempos, siempre se ponderó a Cienfuegos como uno de los candidatos potenciales evidentes para sustituir a José Luis Rebordinos al frente del Festival de Cine de San Sebastián una vez que se produzca su jubilación, que ya ha anunciado.