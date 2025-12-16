El hijo de Rob Reiner, acusado de dos cargos de homicidio que podrían condenarle a la pena de muerte

Nick Reiner, hijo del actor y director Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, ha sido acusado de dos cargos de homicidio agravado por la muerte de sus padres. Los cargos podrían acabar con una condena a pena de muerte o de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Así lo ha anunciado el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa, según informa Efe. Hochman ha anunciado que su oficina acusará al detenido de dos cargos de asesinato en primer grado con una circunstancia especial por matar a más de una persona. Además se le imputa haber usado un arma letal, en este caso un cuchillo, para cometer los crímenes.

"Por el momento, no se ha tomado ninguna decisión respecto a la pena de muerte que hemos solicitado, y actualmente, Nick Reiner se encuentra detenido sin derecho a fianza", ha apuntado el fiscal.

La presentación de la acusación formal se ha retrasado porque la defensa aseguraba que Nick Reiner, de 32 años, no había recibido la autorización médica para presentarse este martes ante el tribunal.