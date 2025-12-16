El hijo de Rob Reiner, acusado de dos cargos de homicidio que podrían condenarle a la pena de muerte
- El fiscal de Los Ángeles ha anunciado la imputación
- Reiner, de 32 años, fue detenido el pasado domingo tras el hallazgo de los cadáveres de sus padres
Nick Reiner, hijo del actor y director Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, ha sido acusado de dos cargos de homicidio agravado por la muerte de sus padres. Los cargos podrían acabar con una condena a pena de muerte o de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Así lo ha anunciado el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa, según informa Efe. Hochman ha anunciado que su oficina acusará al detenido de dos cargos de asesinato en primer grado con una circunstancia especial por matar a más de una persona. Además se le imputa haber usado un arma letal, en este caso un cuchillo, para cometer los crímenes.
"Por el momento, no se ha tomado ninguna decisión respecto a la pena de muerte que hemos solicitado, y actualmente, Nick Reiner se encuentra detenido sin derecho a fianza", ha apuntado el fiscal.
La presentación de la acusación formal se ha retrasado porque la defensa aseguraba que Nick Reiner, de 32 años, no había recibido la autorización médica para presentarse este martes ante el tribunal.
Detenido sin resistirse
Nick, hijo mediano de la pareja de artistas, fue arrestado y fichado por cargos de asesinato el domingo, y aunque por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el supuesto crimen, personas allegadas a la familia aseguran que hubo una discusión en una fiesta navideña en casa del actor Conan O'Brien, según Los Angeles Times.
El arresto se produjo sin incidentes, según Alan Hamilton, subjefe de policía de Los Ángeles. "No había indicios de que fuera a resistirse o necesitar asistencia de alguna manera. No intentó huir ni nada por el estilo", ha contado.
Nick Reiner vivía en una casa anexa a la de sus padres, y durante décadas ha sufrido una adicción a las drogas y al alcohol.
El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, Michele Singer, de 68, fueron encontrados degollados el domingo muertos en su residencia en Brentwood, Los Ángeles.
La muerte de los Reiner ha causado conmoción entre personalidades del arte y la política, donde el director era ampliamente conocido como autor tras películas como Cuenta conmigo, La princesa prometido, Cuando Harry encontró a Sally, o Misery.