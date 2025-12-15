Los milenial ya pueden loguearse y encontrarse entre las nuevas palabras del diccionario de la RAE

Crudivorismo, loguearse, microteatro, milenial o turismofobia son algunos de los términos que se acaban de incorporar al Diccionario de la Lengua Española (DLE), cuya última actualización, la 23.8.1, se ha presentado este lunes en la sede de la Real Academia Española (RAE).

Esta actualización, con "menos pretensiones" que otros años, es un avance de la publicación del nuevo diccionario, la edición 24, "mucho más renovada y amplia", en la que está trabajando la RAE, según ha avanzado su director y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado.

Hacer un simpa en España o un pagadiós en Argentina (irse sin pagar lo consumido); marcianada, en un sentido coloquial como algo extravagante, raro o disparatado; comecocos, en alusión al videojuego, o biblia, en su acepción audiovisual como el documento con la línea argumental y personajes de una serie, son otras de las novedades.

Brutal Se admite un nuevo significado coloquial de brutal, como algo magnífico o maravilloso; chapar, en el sentido de cerrar un establecimiento, farlopa como cocaína o eco para denominar una ecografía. La expresión juguete roto se incorpora con el significado de alguien que, tras haber alcanzado la fama, pierde su popularidad y queda relegado social o profesionalmente. Y buitre, como persona que persigue a otra para mantener una relación sexual pasajera. Muchas de las nuevas palabras proceden del ámbito de internet y las redes sociales, como login y loguearse, para acceder mediante una identificación y contraseña a una web o sistema informático.

Extranjerismos Algunas de ellas lo hacen como extranjerismos crudos, es decir, que deben escribirse en cursiva, según la RAE: gif, hashtag, mailing y streaming. El campo de la ciencia y la tecnología sigue siendo uno de los que más revisiones ha implicado, con términos como gravitón, del ámbito de la física, termoquímica (química), cuperosis, narcoléptico y ovulatorio (medicina) y engelamiento (meteorología). Autoconsumo, en relación con el consumo propio de energía, en especial la renovable o exoesqueleto también son nuevas incorporaciones. Chamaco y chamaca se incluyen con el sentido de hijo o joven en Cuba y México y cartuchera, como estuche de lápices en gran parte de Hispanoamérica.