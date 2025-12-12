Exhuman los restos de nueve víctimas de la Guerra Civil en Albarracín, Teruel: "Abrir una fosa es un acto de dignidad"

Arqueólogos de la Asociación Científica Arqueoantro han exhumado durante los últimos días en Albarracín (Teruel) los restos de nueve personas muertas durante la Guerra Civil que habían sido enterradas en dos fosas en el cementerio de la localidad.

Los trabajos comenzaron el 24 de noviembre y terminaron a mediados de esta semana tras un parón obligado por la nieve. Al principio los investigadores pensaban que el número de víctimas de la guerra y la represión halladas ascendía a 10, pero terminada la intervención han concluido que se trata de nueve individuos, y que otros restos hallados corresponden a mortalidad habitual.

Según ha explicado a RTVE.es Miguel Mezquida, de Arqueoantro, la intervención prevista era la exhumación de la Fosa II del cementerio, que según los datos de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y que se muestran en el mapa multimedia elaborado por RTVE.es contenían los restos de un número indeterminado de soldados sublevados muertos en combate. La excavación se realizaba a petición de los familiares.

Sin embargo, al excavar se han encontrado con dos fosas: una donde fueron arrojados tres hombres fusilados por los sublevados en 1936, y otra fosa "de combate" , donde han sido hallados los cuerpos de dos guardias civiles, un militar y tres mujeres, supuestamente muertos en 1937 cuando la localidad estaba en manos de los sublevados y era bombardeada por las tropas leales a la República.

Los investigadores no tenían noticia de estas tres mujeres, por lo que el hallazgo ha sido una sorpresa. Mezquida cree que pudieran ser víctimas civiles del conflicto, cuya muerte no fuera registrada, pero los profesionales de Arqueoantro tendrán que revisar de nuevo toda la información disponible.

Albarracín fue escenario de duros combates y cambió varias veces de manos entre los contendientes durante la Guerra Civil.

En la excavación han aparecido varios objetos, como unas botas o una placa identificativa del Ejército Español correspondiente a un militar sublevado. Durante los trabajos, los arqueólogos han recibido la visita de los alumnos de un instituto de la localidad.

Placa identificativa del Ejército Español, usada por un militar sublevado y encontrada en Albarracín (Teruel) Eloy Ariza / Arqueoantro

Botas halladas en una de las fosa excavada entre el 24 de noviembre y principios de diciembre en Albarracín, Teruel Eloy Ariza / Arqueoantro

Francisco Sánchez, de la Asociación Pozos de Caudé, que promueve las exhumaciones, ha explicado a TVE Aragón que "en esta misma fosa, a continuación hay enterramiento de soldados que murieron del bando de los sublevados. Había un hospital de sangre en Albarracín y a los que no se curaban de sus heridas los enterraron aquí".

"No descartamos encontrar más víctimas fusiladas en la 'represión caliente', es decir verano y otoño del 36, porque tenemos varios nombres de personas que no hemos encontrado", ha asegurado por su parte Alex Calpe, arqueólogo. "Abrir una fosa común es un acto de dignidad y le da la oportunidad a las familias de que recuperen a sus seres queridos", ha añadido.

Esta es la cuarta campaña de exhumaciones en el cementerio de Albarracín. Arqueoantro exhumó aquí en 2024 los restos de las 'mujeres de Cella'. Se trata de 12 mujeres, vecinas del cercano municipio de Cella, ejecutadas el 16 de septiembre de 1936 por tras una redada llevada a cabo en el pueblo por falangistas. Como muchos de los hombres pudieron huir, se llevaron a las mujeres.

En la excavación de 2024 se encontraron numerosos objetos que dieron la pista sobre el género de las víctimas, como un dedal o peinetas adheridas a los cráneos. Sin embargo, se busca todavía a una mujer más y a su marido.