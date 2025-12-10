Así se hizo la investigación que revela un donante danés con 197 hijos

Dos meses de trabajo de investigación conjunto, más de una decena de solicitudes de información pública para conseguir que las autoridades sanitarias de 14 países entreguen datos sobre hijos concebidos a partir de un mismo donante y decenas de entrevistas con expertos científicos y legales. Así se completó la investigación que desvela que un banco de esperma de Dinamarca vendió durante más de quince años semen de un mismo donante al que en 2023 se le detectó una variante genética cancerígena.

Este trabajo conjunto comienza con una propuesta que presenta un equipo de reporteros de investigación de la radiotelevisión danesa DR el 1 de octubre en la reunión interna de la Red de Periodismo de Investigación de la Unión Europea de Radiodifusión celebrada en Viena (Austria).

El danés Jonatan Placing explica entonces a sus compañeros de medios públicos europeos lo que su equipo ha logrado averiguar sobre el caso de un donante danés cuyo esperma ha sido distribuido ampliamente por Europa hasta que se le detecta una variante genética cancerígena y se paraliza el proceso. DR propone una investigación conjunta para poder conocer en profundidad la situación en toda Europa y más de una decena de profesionales europeos aceptan sumarse al proyecto.

Desde el 1 de octubre, los reporteros de investigación de las cadenas públicas DR (Dinamarca), France Télévisions (Francia), RTBF y VRT (Bélgica), NOS (Países Bajos), NRK (Noruega), SVT (Suecia), DW (Alemania), ORF (Austria), RUV (Islandia), YLE (Finlandia) BBC (Reino Unido), RTVE (España) y de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) han recabado y contrastado datos sanitarios relacionados con el donante 'Kjield'. Han entrevistado a expertos científicos y legales, investigadores y médicos para saber más sobre las donaciones del donante 7069, la mutación genética cancerígena TP53 y el síndrome de Li Fraumeni, la enfermedad derivada de esa alteración.

Periodistas de RTVE y de la cadena pública danesa DR en una reunión de trabajo por videoconferencia DR / Red de Periodismo de Investigación de la UER

A lo largo de algo más de dos meses, los reporteros han entrevistado a varias madres que han tenido hijos con esperma del donante danés y que se han sometido a pruebas para determinar si han heredado o no la alteración genética. También han consultado a clínicas de fertilidad y al Banco Europeo de Esperma, la entidad que ha distribuido por toda Europa las donaciones de Kjeld. Todo ello bajo la coordinación de Belén López Garrido, de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

En todo el proceso de investigación han tenido especial protagonismo las solicitudes de información pública remitidas por los reporteros europeos a las autoridades sanitarias de cada país porque sin ese trámite de transparencia los diferentes departamentos gubernamentales no se habrían visto obligados a entregar datos que permiten corroborar que hay al menos 197 hijos concebidos de un donante que se ha confirmado que está afectado por esta grave mutación genética. En este ámbito, la colaboración de expertos investigadores científicos ha sido especialmente relevante para conocer cómo ha evolucionado este caso desde el punto de vista del seguimiento médico de los hijos.

Varios de los periodistas de medios públicos europeos que conforman la Red de Periodismo de Investigación de la UER tras su reunión en Viena UER

Tras reportajes en profundidad como el que desveló el secuestro de niños ucranianos por parte de Rusia en el marco de la guerra y el que pone de manifiesto quiénes son los nuevos dueños del fútbol en Europa, esta investigación muestra cómo la alianza de periodistas de medios públicos europeos aporta luz sobre la actuación de bancos de esperma, clínicas y autoridades sanitarias en un caso marcado por la concepción de 197 hijos con un único donante que transmite una grave mutación genética. La REd de Periodismo de Investigación de la UER nació en 2017 y se ha ido consolidando en los últimos años. Actualmente, su comité ejecutivo está presidido por la periodista de RTVE Pilar Requena.