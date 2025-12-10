Alfonso Casas: "La tristeza no puede ser la única manera de recordar a nuestros seres queridos"

El dibujante Alfonso Casas Moreno (Amores minúsculos, El final de todos los agostos), perdió a su madre (Rosa) el 30 de octubre de 2023. Y ahora ha plasmado lo que sintió en aquellos momentos en Rosa (Random Cómics), un homenaje tan triste y desgarrador como bello, apasionante y esperanzador, que nos ayuda a aprender a convivir con la ausencia los que amamos y a celebrar el tiempo que compartimos juntos.

En el cómic Alfonso nos cuenta que, en esos momentos difíciles, se refugió en el dibujo, así que le preguntamos cómo se encuentra ahora que el cómic está en las librerías: "Recuerdo que en las semanas posteriores a su muerte iba un poco con el piloto automático puesto, como si mi cerebro (y mi corazón) no fueran capaces de procesar lo que estaba ocurriendo. Yo estaba y a la vez no estaba allí. Releer esta historia y haber conseguido darle forma me hacen sentir que sí estuve allí, que estuve presente, y de alguna forma eso me reconforta".

La obra de Alfonso siempre ha sido muy autobiográfica, y los cómics son parte de su forma de ver el mundo: "Dibujar siempre ha sido mi manera de “tirar del hilo”, de desenmarañar mis propios pensamientos y emociones. Al ponerlos en viñetas y compartirlos, puede que otras personas se vean reflejadas y esto les haga sentirse un poco más comprendidas, como en un lugar seguro. Una de las motivaciones para seguir haciendo cómics es que de alguna forma sus páginas puedan servir de refugio, como los cómics que leí en mi adolescencia me sirvieron a mi".

Páginas de 'Rosa', de Alfonso Casas

"El cómic es sobre una persona que no quiere estar triste" Tras la muerte de su madre Alfonso decidió plasmar en papel sus sentimientos: "Empecé a dibujar reflexiones sobre mi propio proceso de duelo casi a modo de diario, pero sin ninguna conexión entre ellas ni pretensión de publicarlo. Simplemente creí que eso me ayudaría, como en otras ocasiones, a entender lo que me estaba pasando, pero por primera vez no era así: de alguna forma dibujar sobre mi proceso me estaba distrayendo de vivirlo". "Dibujar era una forma de intentar escapar de él -continúa-. Darme cuenta de esto es lo que me hizo pensar que ahí había una historia. Porque este es un cómic sobre el duelo, pero sobre todo es una historia sobre una persona que no quiere estar triste, y como intenta por todos los medios (conscientes e inconscientes) que el dolor no le alcance. Pero esto, en un duelo, es bastante complicado". Territorio 9 Territorio 9 -"Rosa": el duelo y el amor en el nuevo cómic de Alfonso Casas | Brillantes y Olvidadas - 09/12/25 Escuchar audio Las fases del duelo están presentes en el cómic, desde la negación a la aceptación. "Al dibujar la historia -nos confiesa Alfonso-, me di cuenta de que los capítulos coincidían más o menos con algunas fases habituales del proceso. Creo que el duelo se parece mucho a un viaje en metro: aunque tiene unas paradas determinadas, no todos hacemos el mismo recorrido. Una persona puede saltarse una estación, otra volver una y otra vez a la misma parada o quizá otra persona haga el recorrido completo. Este cómic es mi trayecto, tan diferente (y a la vez supongo que tan parecido) al de cualquier otra persona". Páginas de 'Rosa', de Alfonso Casas

"La tristeza debe fluir, llevarte a alguna parte" Alfonso usa un lenguaje poético y metafórico, tanto visual como gráfico. "Una de las cosas que se dicen en este cómic es que la tristeza debe fluir, llevarte a alguna parte, porque sino corre el riesgo de estancarse. A veces uso la tristeza como vehículo para crear algo, la transformo en otra cosa (con suerte algo bonito) y entonces la tristeza es un poco menos tristeza". En cuanto a si cree que este cómic puede servir para que otras personas que se enfrenten a lo mismo se sientan identificados, Alfonso asegura: "No sé si las personas que lo lean se sentirán identificadas porque cada duelo es diferente, pero sería feliz si al menos se sienten un poco comprendidas y acompañadas en un camino por el que tarde o temprano todos transitamos". Páginas de 'Rosa', de Alfonso Casas

"Dibujar a mis monstruos es mi manera de hacerles frente" En su obra Alfonso suele manifestar sus emociones (sus monstruos) gráficamente. Y aquí tienen más protagonismo que nunca: "A veces me da cierto pudor exponerme así, pero estas páginas sólo tienen sentido si son honestas. Dibujar a mis monstruos es mi manera de hacerles frente. Ponerles cara y cuerpo al miedo, la ansiedad o al síndrome del impostor me ayuda a reconocer su voz y a no confundirla con la mía". "En el caso de Rosa -continúa-, el monstruo protagonista es un fantasma que representa la ausencia de nuestros seres queridos, pero también esa parte de ellos a la que nos aferramos porque no podemos concebir la vida sin ellos. La Rabia también hace su aparición en esta historia, ya que es bastante habitual en los procesos de duelo". Páginas de 'Rosa', de Alfonso Casas En el cómic también hay varias referencias a Miyazaki y Studios Ghibli: "Creo que en parte somos lo que leemos, vemos y escuchamos, y las películas del estudio forman parte de lo que soy, alimentaron mi imaginación y es una de mis grandes influencias no solo a nivel gráfico, sino por la manera de trabajar las emociones y situaciones vitales en el subtexto de sus películas", nos confiesa Alfonso. Páginas de 'Rosa', de Alfonso Casas