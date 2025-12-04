Sílvia Munt, Premio Gaudí de Honor 2026

La actriz, directora y guionista Sílvia Munt recogerá el Premio Gaudí de Honor – Miquel Porter 2026, el máximo galardón honorífico del cine catalán, en la gala de los XVIII Premios Gaudí, que tendrá lugar el 8 de febrero de 2026 en el Gran Teatre del Liceu.

El premio reconoce una trayectoria artística de excelencia, desarrollada a lo largo de más de cuatro décadas dedicadas al cine, el teatro, la televisión y la danza, y una contribución sólida y profunda a la cultura cinematográfica de nuestro país.

“Sílvia Munt es compromiso: compromiso con la profesión de actriz, que la llevó a transitar por decenas de personajes, algunos de los más icónicos de la historia del cine catalán; y compromiso con la profesión de directora y guionista, desde donde se ha posicionado como una cineasta crítica, que ha sentido la responsabilidad de utilizar el cine —tanto de ficción como documental— para visibilizar las grietas de la sociedad en la que vivimos; y desde donde ha sabido contemporaneizar rigurosamente los clásicos, haciéndolos relevantes y atractivos para el público actual sin perder sus valores. Pionera en dar el paso de la interpretación a la dirección, nunca ha dejado de acompañar con cuidado a los actores y actrices que han puesto su talento al servicio de sus creaciones, abriendo con valentía, perseverancia y oficio un camino que muchas otras han podido seguir”, afirma la Junta de los Gaudí.

Una de las intérpretes más queridas Intérprete de cine, televisión y teatro Una de las figuras más respetadas y queridas del panorama cultural catalán, su carrera trasciende disciplinas y géneros. Formada inicialmente en ballet clásico —graduada por la Royal Ballet— y muy vinculada, entre 1973 y 1978, a compañías como las de Gelu Barbu o el Ballet Contemporani de Barcelona, pronto inició un recorrido como actriz que la convertiría en una de las voces interpretativas esenciales de su generación. Desde 1981, con su participación en La plaça del Diamant, de Francesc Betriu, hasta títulos recientes como Requisitos para ser una persona normal (2014), de Leticia Dolera, Munt ha protagonizado más de cincuenta producciones cinematográficas. Ha trabajado con directores como José Luis Cuerda (Pares y nones, 1982), Fernando Trueba (Sal gorda, 1983), Ventura Pons (El perquè de tot plegat, 1994), Vicente Aranda (La pasión turca, 1994), Manuel Gutiérrez Aragón (El rey del río, 1994), Montxo Armendáriz (Secretos del corazón, 1996), Judith Colell (El dominio de los sentidos, 1996, y 53 días de invierno, 2006), Jordi Cadena (Els papers d’Aspern, 1990, y Nexo, 1993) y Roger Gual (Remake, 2006), entre muchos otros. Su papel como Carmen en Alas de mariposa (1991), debut en la dirección de Juanma Bajo Ulloa, le valió su primer Premio Goya. Posteriormente recibiría numerosos galardones de interpretación en festivales nacionales e internacionales, incluyendo los premios del Festival de Toulouse/Cinespaña, el Festival de Arcachon, la Concha de San Sebastián a mejor promesa o el Premio de Cinematografía de la Generalitat de Catalunya. También ha mantenido una intensa actividad en televisión, con participaciones en producciones catalanas —Arnau (1993, TV3) o Dones i homes (1995, TV3)—, españolas —Teresa de Jesús (1983, TVE), Tío Willy (1998, TVE) o Lobos (2005, Antena 3)— y europeas —Maxima’s Miracle (2000, Holanda), L’aîné des Ferchaux (2001, Francia), Le meilleur commerce du monde (2003, Francia) o The Crown (2004, Holanda). Su carrera televisiva culmina con telefilmes como Coses que passen (2006, guion y dirección) y Meublé (2011, guion y dirección). En paralelo, Sílvia Munt ha mantenido una presencia constante como actriz en el teatro, desde sus primeras interpretaciones en Sueño de una noche de verano y Canigó en 1977, pasando en la década de los 80 por Cyrano de Bergerac o Antígona, hasta fundar su propia compañía con obras como Ondina. Posteriormente participó en montajes como Trío en Mi bemol, de Fernando Trueba, La muerte y la doncella, de Boris Rotenstein, o Ángeles en América, de Josep M. Flotats, consolidando una trayectoria teatral sólida y polivalente a lo largo de más de dos décadas.