Sílvia Munt, Premio Gaudí de Honor 2026
- Lo recogerá durante la gala de los XVIII Premios Gaudí, que tendrá lugar el 8 de febrero de 2026
- El premio reconoce su "contribución sólida y profunda a la cultura cinematográfica de nuestro país"
La actriz, directora y guionista Sílvia Munt recogerá el Premio Gaudí de Honor – Miquel Porter 2026, el máximo galardón honorífico del cine catalán, en la gala de los XVIII Premios Gaudí, que tendrá lugar el 8 de febrero de 2026 en el Gran Teatre del Liceu.
El premio reconoce una trayectoria artística de excelencia, desarrollada a lo largo de más de cuatro décadas dedicadas al cine, el teatro, la televisión y la danza, y una contribución sólida y profunda a la cultura cinematográfica de nuestro país.
“Sílvia Munt es compromiso: compromiso con la profesión de actriz, que la llevó a transitar por decenas de personajes, algunos de los más icónicos de la historia del cine catalán; y compromiso con la profesión de directora y guionista, desde donde se ha posicionado como una cineasta crítica, que ha sentido la responsabilidad de utilizar el cine —tanto de ficción como documental— para visibilizar las grietas de la sociedad en la que vivimos; y desde donde ha sabido contemporaneizar rigurosamente los clásicos, haciéndolos relevantes y atractivos para el público actual sin perder sus valores. Pionera en dar el paso de la interpretación a la dirección, nunca ha dejado de acompañar con cuidado a los actores y actrices que han puesto su talento al servicio de sus creaciones, abriendo con valentía, perseverancia y oficio un camino que muchas otras han podido seguir”, afirma la Junta de los Gaudí.
Una de las intérpretes más queridas
Intérprete de cine, televisión y teatro Una de las figuras más respetadas y queridas del panorama cultural catalán, su carrera trasciende disciplinas y géneros. Formada inicialmente en ballet clásico —graduada por la Royal Ballet— y muy vinculada, entre 1973 y 1978, a compañías como las de Gelu Barbu o el Ballet Contemporani de Barcelona, pronto inició un recorrido como actriz que la convertiría en una de las voces interpretativas esenciales de su generación.
Desde 1981, con su participación en La plaça del Diamant, de Francesc Betriu, hasta títulos recientes como Requisitos para ser una persona normal (2014), de Leticia Dolera, Munt ha protagonizado más de cincuenta producciones cinematográficas. Ha trabajado con directores como José Luis Cuerda (Pares y nones, 1982), Fernando Trueba (Sal gorda, 1983), Ventura Pons (El perquè de tot plegat, 1994), Vicente Aranda (La pasión turca, 1994), Manuel Gutiérrez Aragón (El rey del río, 1994), Montxo Armendáriz (Secretos del corazón, 1996), Judith Colell (El dominio de los sentidos, 1996, y 53 días de invierno, 2006), Jordi Cadena (Els papers d’Aspern, 1990, y Nexo, 1993) y Roger Gual (Remake, 2006), entre muchos otros.
Su papel como Carmen en Alas de mariposa (1991), debut en la dirección de Juanma Bajo Ulloa, le valió su primer Premio Goya. Posteriormente recibiría numerosos galardones de interpretación en festivales nacionales e internacionales, incluyendo los premios del Festival de Toulouse/Cinespaña, el Festival de Arcachon, la Concha de San Sebastián a mejor promesa o el Premio de Cinematografía de la Generalitat de Catalunya.
También ha mantenido una intensa actividad en televisión, con participaciones en producciones catalanas —Arnau (1993, TV3) o Dones i homes (1995, TV3)—, españolas —Teresa de Jesús (1983, TVE), Tío Willy (1998, TVE) o Lobos (2005, Antena 3)— y europeas —Maxima’s Miracle (2000, Holanda), L’aîné des Ferchaux (2001, Francia), Le meilleur commerce du monde (2003, Francia) o The Crown (2004, Holanda). Su carrera televisiva culmina con telefilmes como Coses que passen (2006, guion y dirección) y Meublé (2011, guion y dirección).
En paralelo, Sílvia Munt ha mantenido una presencia constante como actriz en el teatro, desde sus primeras interpretaciones en Sueño de una noche de verano y Canigó en 1977, pasando en la década de los 80 por Cyrano de Bergerac o Antígona, hasta fundar su propia compañía con obras como Ondina. Posteriormente participó en montajes como Trío en Mi bemol, de Fernando Trueba, La muerte y la doncella, de Boris Rotenstein, o Ángeles en América, de Josep M. Flotats, consolidando una trayectoria teatral sólida y polivalente a lo largo de más de dos décadas.
Una gran directora
Una directora consolidada y premiada Desde 2001, cuando orientó su trayectoria para centrarse principalmente en la dirección de ficción, documentales y teatro, Sílvia Munt se ha confirmado como una de las directoras más sólidas de la cinematografía catalana y española contemporánea. Su mirada, marcada por una gran sensibilidad narrativa y una empatía con los personajes, se ha centrado en temas humanos, sociales y de conciencia colectiva, explorando realidades a menudo caracterizadas por fuertes desigualdades.
El éxito del cortometraje documental Lalia (2000), con el que obtuvo su segundo Premio Goya y galardones en los festivales de Locarno, Nanterre, Roma o Creteil, marcó el inicio de una carrera en la dirección que ha dado títulos tan destacados como Las buenas compañías (2023), reconocida con el Premio del Jurado Joven del Festival de Málaga y el Primer Premio del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián; La granja del pas (2015), distinguida con el Premio al Mejor Documental en la SEMINCI o el Premio Primed del Mediterráneo; Pretextos (2008), galardonada con el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Málaga y seleccionada en Karlovy Vary; y Elena Dimitrievna Diakonova. Gala (2003), que recibió el Premio Especial del Jurado en el Festival Ópera Prima de Tudela y el Premio al Mejor Documental del Colegio de Directores de Cine de Cataluña.
A esta filmografía se suma una extensa lista de películas para televisión, dirigidas y escritas por ella, que han sido reconocidas con numerosos premios y presencia en festivales europeos. Con Les filles de Mohamed (2003) obtuvo el Premio CIVIS ARD Media Prize en Alemania como Mejor telefilme europeo del año, y con Coses que passen (2006), la Biznaga de Plata a la Mejor TV Movie del Festival de Málaga, el Premio al Mejor Telefilme del Colegio de Directores Cinematográficos de Cataluña o el Premio GAC al Mejor Guion, entre otros. También fueron multipremiadas Bajo el mismo cielo (2009), Mar de plástico (2010), Meublé (2011), El cafè de la Marina (2014) y Vida privada (2017), galardonada con el Premio Gaudí y el de dirección del Festival Zoom de Igualada. Actualmente tiene en fase de montaje Rodoreda, película documental dedicada al universo creativo de la escritora catalana.
Paralelamente, Munt ha desarrollado una consolidada carrera como directora teatral, avalada por el éxito de crítica y público de montajes como El preu (2014), nominada a los Premios Max; Les noies de Mossbank Road (2017), nominada a los Premios de la Crítica; Dogville (2019), Casa de nines (2019), Eva contra Eva (2020) y Les irresponsables (2021/22). Sus proyectos más recientes incluyen Els Buonaparte (2024/25) y la obra Les mans, por la cual recibió una nominación a los Premios de Teatro de Barcelona.
Con este reconocimiento, Sílvia Munt se incorpora al listado de figuras esenciales que han recibido hasta ahora el Premio Gaudí de Honor – Miquel Porter: Jaime Camino (2009), Josep Maria Forn (2010), Jordi Dauder (2011), Pere Portabella (2012), Montserrat Carulla (2013), Julieta Serrano (2014), Ventura Pons (2015), Rosa Maria Sardà (2016), Josep Maria Pou (2017), Mercedes Sampietro (2018), Joan Pera (2019), Francesc Betriu (2020), Carme Elías (2021), Tomàs Pladevall (2022), Jaume Figueras (2023), Rosa Vergés (2024) y Paco Poch (2025).