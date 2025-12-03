'Perramus', de Breccia y Saturain: "Un grito de protesta, un grito de rebelión, contra las dictaduras"

"La razón principal por la que empecé Perramus fue la necesidad de dar testimonio de todo lo que ocurrió en Argentina durante la dictadura militar. Era mi deber hacerlo. El dibujo era, y sigue siendo mi única arma. Con esta arma protesto. Perramus fue un grito de protesta, un grito de rebelión"

Con estas palabras definía el gran dibujante argentino Alberto Breccia (1919-1993) una de sus obras maestras, que realizó entre 1985 y 1990 junto al guionista Juan Saturain (Buenos Aires, 1945) y que ahora Astiberri recopila en una edición integral (Perramus), que incluye los cuatro volúmenes originales.

Un cómic fundamental para conocer la historia de Argentina de aquellos años marcados por la dictadura y que es la única historieta ganadora de un premio de Amnistía Internacional.

Página de la edición integral de 'Perramus' (Astiberri)

Pero, además de la dictadura, en este gran fresco de la América Latina de la época, también tienen cabida los grandes símbolos argentinos (desde el tango de Carlos Gardel hasta la pasión por el fútbol), pasando por la influencia de los wésterns estadounidenses y estrellas como Frank Sinatra.

Por supuesto, sus autores no olvidan tampoco la literatura sudamericana de la época, con Gabriel García Márquez y (sobre todo), Jorge Luis Borges, convertido aquí en uno de los protagonistas del cómic.

Aunque lo más destacado del cómic es el espectacular dibujo de Alberto Breccia, del que os hablaremos más adelante.

Página de la edición integral de 'Perramus' (Astiberri)

Una pesadilla argentina Cada uno de los cuatro cómics está precedido por una introducción de Sasturain en la que explica la génesis del mismo y el momento histórico y político en el que fue realizado. El primero tomo de Perramus, El piloto del olvido, nos cuenta la historia de un militante que traiciona a sus compañeros y, tras huir de sus perseguidores, recala en una extraña y casi irreal cantina en la que "pedirá el olvido y le será concedido". Así, despertará desnudo en la cama de una mujer a la que no conoce, y habiendo olvidado por completo su identidad y su pasado. "La primera aventura de Perramus -explicaban los autores-, parte del pecado, el error o la caída original, para convertirse en un viaje hacia la identidad. El nombre de Perramus no es sino la marca de la gastada gabardina que logra robar para vestirse. Y en su camino empezará a reunir un singular grupo de compañeros que incluye a un maestro ciego, el propio Jorge Luis Borges, Canelones, un marinero negro que será su compañero de armas y Dora, una prostituta de buen corazón, que también se opone a los dictadores. A partir de ahí comenzarán las aventuras de este grupo en busca de la libertad, que vivirá sus aventuras en una ciudad ficticia que lleva el nombre de Santa María (un homenaje a la ciudad ficticia creada por el uruguayo Juan Carlos Onetti). Página de la edición integral de 'Perramus' (Astiberri)

Borges vuelve a reunir al grupo En el segundo tomo, El alma de la ciudad, Borges ejercerá de lazarillo para volver a reunir el grupo y luchar por el alma de Santa María. "En esta segunda entrega el problema ya no es uno, sino los otros", aseguraban los autores. La tercera aventura del grupo, La isla del Guano, parte de una escena que todos los hispanohablantes nos hubiera gustado que fuera cierta, porque por fin podemos ver a Borges recogiendo el Premio Nobel en la Academia Sueca, algo que, desgraciadamente nunca sucedió en la realidad. Es durante el viaje de regreso de la recogida de ese Nobel ficticio cuando el grupo se entera de que, aunque el régimen de los Mariscales afronta sus últimos momentos todavía puede matarlos. Así que decidirán aterrizar en una isla donde se esconderán entre los artistas de un circo, en el que nos encontraremos a un singular grupo que lucha contra la dictadura, el "Comando Hermanos Marx". Página de la edición integral de 'Perramus' (Astiberri) El último volumen, Diente por diente, lo realizaron cuando ya no había dictadura y ya no había un ambiente opresor que combatir. Por eso esta vez, cuando vuelven a ser reunidos por Borges, el grupo emprenderá una empresa simbólica que los llevará a recorrer el mundo. Una aventura más humorística en la que se encontrarán (física o espiritualmente) con Frank Sinatra, Fidel Castro, García Márquez, Carlos Gardel, María Kodama u Osvaldo Pugliese. "Ninguna empresa mítica va a salvarnos a los náufragos de la historia, pero es el gesto de ir a buscar, el viaje en sí, lo que justifica la entrega, redondea el último sentido. Y creo que también para Perramus vale pensarlo así", aseguraba Juan Sasturain. Página de la edición integral de 'Perramus' (Astiberri)