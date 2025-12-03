Una partitura inédita de Luigi Boccherini hallada en Montserrat se estrena en el Palacio Real

Una partitura inédita de Luigi Boccherini (1743-1805) hallada en el Archivo de Montserrat pero proveniente del convento de la Encarnación de Madrid, se estrena este miércoles en el Palacio Real, un "acontecimiento para la cultura mundial y europea" según Ulises Illán, director de la formación Nereydas, que interpretará la obra.

Se trata de la primera vez que sonará en tiempos modernos la Lamentación segunda del Jueves Santo en Do menor, y lo hará en la Capilla Real con la voz de la soprano María Espada y el violonchelista Guillermo Turina, que utilizará el Stradivarius 1700 de las Colecciones Reales. Es el mismo tipo de instrumento que Boccherini tocaba con virtuosismo en la corte durante su estadía en España. Nacido en Luca (Toscana), vivió en Madrid desde los 25 años hasta su muerte, y se convirtió en uno de los músicos más afamados de Europa de la segunda mitad del siglo XVIII.

"Esta música despierta de un sueño de más de 250 años y esto va a ser registrado", ha remarcado a EFE Illán, que dirige este concierto enmarcado en la Temporada Musical 2025 de Patrimonio Nacional, que estará disponible en el canal de YouTube del organismo, y para el que se han agotado las entradas.