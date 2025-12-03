Una partitura inédita de Luigi Boccherini hallada en Montserrat se estrena en el Palacio Real
- La formación Nereydas, con la voz de la soprano María Espada, utilizará el Stradivarius 1700 de las Colecciones Reales
- La partitura fue hallada en el Archivo de Montserrat pero proveniente del convento de la Encarnación de Madrid
Una partitura inédita de Luigi Boccherini (1743-1805) hallada en el Archivo de Montserrat pero proveniente del convento de la Encarnación de Madrid, se estrena este miércoles en el Palacio Real, un "acontecimiento para la cultura mundial y europea" según Ulises Illán, director de la formación Nereydas, que interpretará la obra.
Se trata de la primera vez que sonará en tiempos modernos la Lamentación segunda del Jueves Santo en Do menor, y lo hará en la Capilla Real con la voz de la soprano María Espada y el violonchelista Guillermo Turina, que utilizará el Stradivarius 1700 de las Colecciones Reales. Es el mismo tipo de instrumento que Boccherini tocaba con virtuosismo en la corte durante su estadía en España. Nacido en Luca (Toscana), vivió en Madrid desde los 25 años hasta su muerte, y se convirtió en uno de los músicos más afamados de Europa de la segunda mitad del siglo XVIII.
"Esta música despierta de un sueño de más de 250 años y esto va a ser registrado", ha remarcado a EFE Illán, que dirige este concierto enmarcado en la Temporada Musical 2025 de Patrimonio Nacional, que estará disponible en el canal de YouTube del organismo, y para el que se han agotado las entradas.
Un hallazgo casual
La obra es una lamentación compuesta para el Jueves Santo sobre textos muy trágicos del Antiguo Testamento que cuentan la caída de Jerusalén, como una alegoría de la muerte de Cristo y la resurrección, y con una música "con muchísimo carácter para transmitir todas las emociones de ese texto tan trágico", explica por su parte Luis Bertran, autor del hallazgo de la partitura.
Mientras este especialista en Boccherini estaba visitando el archivo de Montserrat le llamó la atención que hubiera una obra que él sabía que no estaba en el catálogo conocido "y por lo tanto, era una obra desconocida, inédita, como se ha confirmado", añade.
En ese momento, reconoce que sintió "emoción, porque las visitas a los archivos tienen algo de detectivesco, no siempre exitoso", y encontrar "una obra de un compositor de esa categoría, vinculada además a Madrid y a su estancia en España, es siempre un honor".
También para el director de la orquesta Nereydas, supone "una grandísima emoción" interpretar lo que considera "una obra maestra de este compositor", que está "muy vinculado a España, pero es un compositor internacional".
"Pienso que estamos ante un estreno de importancia en la cultura mundial y europea, porque él lo era, aunque tenga un toque muy español o españolista", añade sobre este músico italiano que también viajó por Viena o París y que es "la quintaesencia de lo europeo y la mezcla perfecta entre lo español y lo italiano", ha concluido.