El 'Huevo de Invierno' de Fabergé alcanza la cifra récord de 26 millones de euros en subasta en Christie's

El Huevo de Invierno creado por el joyero ruso Peter Carl Fabergé en 1913, por encargo del zar Nicolás II de Rusia, ha sido vendido en una subasta en Londres por 26 millones de euros (22,89 millones de libras esterlinas).

La exquisita joya creada para la dinastía de los Romanov por el joyero fue una petición del último zar de Rusia derrocado en 1918 como un regalo para su madre Dagmar de Dinamarca y este martes encontró nuevo propietario tras ser subastado en la llamada 'semana clásica' de la casa Christie’s.

01.22 min La subasta de los 1.500 millones de euros: 400 años de historia del arte

El huevo de cristal de roca, finamente tallado, presenta un delicado grabado interior con diseño de escarcha, mientras que el exterior presenta motivos de copos de nieve de platino con diamantes de talla rosa engastados. Además, está decorado con dos bordes verticales de platino con diamantes engastados que ocultan una bisagra lateral. Está rematado por una piedra lunar fechada en 1913. El huevo se abre para revelar la "sorpresa" suspendida de un gancho de platino: una cesta también de platino con dos asas y enrejado. El huevo mide 14,2 cm de alto; la "sorpresa" mide 8,2 cm de alto.