Se cumplen 40 años de internet en España con el envío del primer correo electrónico desde Madrid

"Estábamos haciendo pruebas y al final ya conseguimos mandar el correo. Salió y nos llegó la contestación y entonces entramos en un estado de éxtasis porque la conexión había funcionado", explica a TVE Juan Quemada, profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid al recordar la llegada de internet a España hace cuatro décadas. Quesada fue el encargado de apretar el botón de "enviar" del primer email. Fue hace 40 años desde la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación. Fue la inauguración del despliegue de Internet en nuestro país.

Fue hace 40 años cuando un grupo de atrevidos y arriesgados docentes cogió la experiencia de Estados Unidos y dio al botón que abrió Internet en España. Fue un correo electrónico que se multiplicó. Uno de aquellos docentes fue Juan Quemada, que sigue impartiendo docencia con la misma ilusión de entonces. Quemada reconoce que, por aquel entonces "vivíamos con el correo postal enviando cartas que tardaban semanas a veces en llegar".

El profesor recuerda que estaban haciendo pruebas para mandar un correo electrónico: "Salió y nos llegó la contestación y entonces entramos en un estado de éxtasis porque la conexión había funcionado", dice con los ojos brillantes rememorando el momento vivido hace 40 años.