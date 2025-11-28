El tiempo el fin de semana del 28 de noviembre en España: temperaturas en ascenso en buena parte del país

El fin de semana arranca con menos frío en la mayor parte de la Península. Las temperaturas máximas tendrán un ascenso entre ligero y moderado en todo el país este viernes, mientras que las mínimas irán a más en grandes áreas del interior y del sureste peninsular, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este ascenso será más suave en Canarias y habrá ligeros descensos en el Cantábrico central, en Baleares y en puntos del litoral mediterráneo. En el Pirineo se espera un ascenso notable. Habrá heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste peninsular, meseta Norte y este de la Sur, localmente moderadas en los Pirineos y probables heladas débiles en el sur de Mallorca sin descartar localmente en el interior.

El viernes habrá predominio de cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubosidad alta, excepto en el norte, donde el cielo estará nuboso sin descartar alguna lluvia débil ocasional. Estas precipitaciones serán más probables al final del día en el oeste de Galicia.

En cuanto al viento, soplará tramontana en Ampurdán y norte de Baleares con posibles intervalos fuertes tendiendo a amainar y rolar a oeste. Viento moderado de componentes oeste y sur en litorales de Galicia y Cantábrico respectivamente, de levante en el Estrecho y Alborán, y de alisio, en Canarias. Vientos flojos variables en el resto.

Temperaturas máximas el viernes EL TIEMPO TVE

El sábado entra una masa húmeda atlántica El sábado se prevé la entrada de una masa húmeda atlántica en la Península y el paso de frentes que dejarán cielos muy nubosos en la mitad norte peninsular, con precipitaciones desde el principio en Galicia que se irán extendiendo al resto, de forma más débil y ocasional en su parte oriental. Serán persistentes en Galicia y no se descarta que sean localmente fuertes en el oeste. En el resto de la Península y Baleares, cielo poco nuboso al principio, aumentando a nubosidad media y alta, con probables precipitaciones débiles en el norte de la meseta Sur. Se espera en forma de nieve en cotas superiores a 1.200-1.600 metros. En Canarias, nuboso en el norte de las islas montañosas con posibles lluvias más probables en La Palma; en el resto poco nuboso o despejado. Nieblas matinales en zonas del interior sur de Galicia y depresiones de la meseta Sur. Nieblas más persistentes en la meseta norte con posible cencellada durante la madrugada. Posibles brumas y nieblas frontales en zonas altas del noroeste peninsular. Posibilidad de calima ligera en Canarias. Temperaturas máximas en ligero ascenso en la fachada mediterránea, Baleares y litorales orientales cantábricos y en ligero descenso en el resto, más acusado en zonas de la meseta Sur y en entornos montañosos de la meseta Norte. Se espera ascensos de las mínimas en Baleares, en la fachada mediterránea y en el noroeste peninsular y ligeros cambios en el resto. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste, meseta Norte y localmente moderadas en los Pirineos. Viento flojo variable en el interior peninsular tendiendo a componente oeste con intervalos de moderado. Soplará moderado de suroeste rolando a noroeste en los litorales del norte con intervalos de fuerte en el noroeste de Galicia. Flojo a moderado del noroeste en el Golfo de Cádiz, del oeste en Alborán y del suroeste en el resto de litorales mediterráneos. En Canarias, alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas.