El tiempo este jueves 27 de noviembre en España: situación estable con heladas nocturnas

Se espera un tiempo frío y estable para los próximos días en la Península. En zonas del interior, se prevén heladas nocturnas y bancos de niebla.

Las lluvias "quedarán acotadas al extremo norte de la Península y hará frío de madrugada, como es habitual en estas fechas, cuando los cielos están despejados", ha señalado la Agencia Estatal Meteorológica (Aemet). Habrá cielos muy nubosos en el interior de Cantabria.

Mapa de España que muestra las temperaturas mínimas el jueves 27 de noviembre. RTVE

Para este jueves, continua el descenso térmico y puede haber heladas en zonas del norte, centro y este de la Península. En ciudades como Palencia y Teruel las temperaturas bajarán previsiblemente hasta 2 o 3 grados bajo cero. También helará de manera intensa en los Pirineos.

En localidades situadas a orillas del Mediterráneo, el ambiente será frío a primeras horas, con valores por debajo de los 5 grados en Barcelona, Castellón o Valencia.

Mapa de España que muestra las temperaturas máximas el jueves 27 de noviembre. RTVE

La Aemet avisa asimismo de que seguirán las rachas intensas de viento en el nordeste de la Península, en las Baleares y se formarán bancos de niebla y de nubes bajas en zonas de la meseta norte.