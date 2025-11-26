El presidente alemán inicia su visita de Estado a España con encuentros con el rey y Sánchez

El presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, inicia este miércoles la que será su primera visita de Estado a España que incluirá encuentros tanto con el rey Felipe VI como con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y un desplazamiento al País Vasco para homenajear a las víctimas del bombardeo nazi en Gernika durante la Guerra Civil.

Steinmeier, que ya estuvo en España en visita oficial en octubre de 2018, devuelve así la visita de Estado que llevaron a cabo los reyes en octubre de 2022. El mandatario viaja acompañado por la primera dama, Elke Buedenbender.

01.18 min El rey Felipe VI y la reina Letizia viajan a Alemania en una visita de Estado

"La visita de Estado es reflejo del excelente nivel de las relaciones bilaterales que mantienen España y Alemania, socios en la UE y aliados OTAN, y se celebra apenas dos meses después de la visita del canciller federal alemán, Friedrich Merz", resaltó el Ministerio de Exteriores cuando anunció el desplazamiento.

La visita ha arrancado a las 11:45 horas con el recibimiento oficial con honores militares en el Palacio Real por parte de Felipe VI y Letizia. La reina y la primera dama han visitado, a continuación, la Galería Colecciones Reales.

Steinmeier recibe la Llave de Oro de Madrid, símbolo de hospitalidad y afecto A continuación, el presidente alemán ha recibido la Llave de Oro de la ciudad de Madrid y ha firmado en el Libro de Honor. Un acto en el que el alcalde José Luis Martínez Almeida ha asegurado que "las historias milenarias de ambos pueblos son como dos latidos de un mismo corazón". El edil ha ensalzado la figura de Carlos I de España y V de Alemania, nieto de los Reyes Católicos que pensó en "una Europa unidad bajo valores comunes" que ha sido "citada numerosas veces como un precedente de la actual Unión Europea". Steinmeier, por su parte, ha expresado su agradecimiento hacia Madrid, una ciudad a la que "siempre es un placer volver" y hacia el Ayuntamiento por la entrega de la llave que significa "una puerta abierta a la ciudad y su belleza". Y ha recordado que España y Alemania están unidas por "historia, cultura, cooperación y respeto mutuo" lo que hará que puedan "afrontar juntos el futuro de Europa, por muy difícil que sea" desde una perspectiva "más positiva". La siguiente cita del presidente alemán ha sido una reunión bilateral de Steinmeier y el Rey en el Palacio de la Zarzuela y posteriormente, un almuerzo privado.

El presidente alemán, recibido con honores en las Cortes Generales Tras esa comida, el presidente alemán y su mujer han sido recibidos con honores en el Congreso de los Diputados, donde han recibido el saludo de los miembros de las Mesas y los portavoces parlamentarios y el líder alemán ha recibido las medallas de las cámaras. La presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha destacado los "fuertes vínculos de amistad, económicos, sociales, científicos y culturales" que unen a España y Alemania. También el "espacio común que impulsamos conjuntamente: Europa". “🔴El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, ha alertado del auge de los movimientos populistas y extremistas, sobre todo entre los jóvenes, en su discurso



▪️Ha asegurado que estos amenazan con falsas promesas los cimientos de la propia Europa y sus valores



🎙️@rosabarcia pic.twitter.com/NvJcBvY8Dm“ — Radio 5 (@radio5_rne) November 26, 2025 El alemán también ha defendido con intensidad el proyecto europeo y ha advertido que "los logros de la Unión Europeo no pueden darse por hechos ni garantizados". "Europa se encuentra ante una prueba de fuego que no hubiéramos imaginado hace años", ha dicho en referencia a la invasión de de Rusia sobre Ucrania. Un país que según el líder germano, "no solo defiende su país sino nuestra libertad en Europa". Steinmeier ha hablado además de los retos a los que se enfrenta la Alianza Atlántica, destacando que "los europeos tenemos que esforzarnos más en defender nuestra propia seguridad y hacer ajustes en el ámbito militar y económico". Y ha señalado el peligro de los "movimiento extremistas y populistas" que ha asegurado, ganan peso en nuestras sociedades y "atacan los pilares de nuestras democracias".

Visita al Guernica y cena de gala en el Palacio Real A continuación, el líder alemán y su esposa se han trasladado al Museo Reina Sofía para poder disfrutar de una vista al "Guernica" de Pablo Picasso. La agenda del miércoles se ha cerrado con la cena de gala en honor de Steinmeier ofrecida los reyes en el Palacio Real con la asistencia, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien tiene previsto reunirse con Steinmeier este jueves a mediodía en el Palacio de la Moncloa. En su discurso, Felipe VI ha destacado la los vínculos hispano alemanes desde el punto de vista económico, empresarial, cultural y social. Pero sobre todo la firme apuesta por Europa y el hermanamiento con los ideales de libertad, democracia, justicia social y respeto a la dignidad. "Vivimos tiempos inquietantes marcados por crisis multilateralismo", ha continuado el monarca, que ha dicho "seguimos presenciando con frustración e indignación violaciones inaceptables de la legalidad internacional con graves consecuencias humanitarias en África, Oriente Próximo y Europa", por la guerra de Rusia en Ucrania. Igual que hiciera en el Congreso, el presidente alemán se ha referido en la cena a la guerra de Ucrania, que "ha puesto en jaque el sistema de defensa de la Unión Europea". Y ha puesto el foco, de nuevo, en la relación trasatlántica. "Estamos ante las puertas de una nueva época", ha dicho.