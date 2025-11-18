She-Ra cumple 40 años: "Nos demostró que las heroínas no necesitan de la fuerza bruta para triunfar"

Este 2025 She-Ra, la Princesa del Poder, cumple 40 años. Nació en 1985 en la película He-Man y She-Ra: El secreto de la espada, en la que descubrimos que He-Man tenía una hermana gemela, la princesa Adora (hija de los Reyes de Eternia), que al convertirse en She-Ra tenía los mismos poderes que su hermano y que enseguida se convirtió en un icono de empoderamiento para millones de niñas, que en esa época apenas tenían referentes. Ahora José Antonio Godoy (Candy Candy. Más bonita cuando sonríe), repasa su historia en el libro She-Ra. Ella tiene el poder (Diábolo ediciones)

"Siendo sinceros -nos comenta José Antonio-, lo primero que hay que tener en cuenta es que She-Ra nace de una necesidad comercial por parte de Mattel. Pero, en lo social, supuso un gran paso: un personaje femenino, con un enfoque más maduro, saltaba a la pantalla para convertirse en referente de muchos niños y niñas. Era un espejo para quienes quizá nos sentíamos más frágiles frente al mundo, porque enseñó que las heroínas no necesitan de la fuerza bruta para triunfar. La empatía, la amabilidad, la amistad o el compañerismo también vencen al mal, y en She-Ra lo hacían casi de manera mística gracias al poder de Grayskull y al Castillo de Cristal".

Y es que en aquellos años ochenta faltaban referentes para las niñas, sobre todo en la animación: "Desde mi memoria de niño no reparabas en estas cuestiones, pero con el tiempo sí percibes ese vacío -asegura el autor-. Para mí, Candy o Pippi Calzaslargas ya eran muchachas mayores… Con los años entendí que She-Ra fue la pionera que, sin proponérselo, llenó un hueco que hacía falta. En imagen real sí teníamos referentes, algo que menciono en la introducción del libro: Wonder Woman, Los Ángeles de Charlie o la mismísima princesa Leia".

Otra cosa fundamental es que She-Ra no era la típica novia del héroe, sino su hermana: "Bajo mi punto de vista es un detalle fundamental, porque la situaba a la misma altura que él. No era más ni menos que su contraparte masculina: era su igual. Y eso le dio un punto de partida magnífico", añade José Antonio.

Carátula de 'He-Man y She-Ra: El Secreto de la Espada'

"Una de las mejores heroínas jamás escritas" Cuando Adora levanta la Espada del Poder y proclama: "¡Por el honor de Grayskull!, se transforma en She-Ra, "la mujer más poderosa del Universo", ya que posee los mismos poderes que He-Man, aunque ella siempre prefiere usarlos como último recurso. Además, She-Ra tiene sus propios compañeros, entre los que destaca un caballo blanco que es transformado por She-Ra en un unicornio alado que se hace llamar "Swiftwind" y adquiere la habilidad de hablar.. Y, junto a su hermano y otros aliados, luchan para defender a Etheria de las fuerzas de Hordak y de Skeletor. "Siempre la consideraré una de las mejores heroínas jamás escritas o animadas -asegura José Antonio-. Es compañera, suma al equipo, se apoya en su hermano cuando toca y jamás se cree superior. Es parte de la solución, y si necesita ayuda la pide sin tapujos. Sus valores la elevan por encima de cualquier proeza física. Incluso sin transformarse es capaz de valerse por sí misma". "Simboliza el poder que reside en cualquier ser humano -añade el autor-. Todos podemos alcanzar ese poder sin necesidad de fuerza sobrehumana. Su coraje, valentía, arrojo, amabilidad, su capacidad para cuestionarse lo que ocurre y ese pensamiento libre que la hacía tan objetiva eran su mayor fortaleza. Aunque poseía fuerza extraordinaria, sabía diseñar estrategias para evitar recurrir a la violencia o las armas". Página de 'She-Ra. Ella tiene el poder'

"Las niñas jugaban con las figuras de 'Masters of the Universe'" José nos comenta cómo nació She-Ra: "El principal responsable fue Lou Scheimer como productor ejecutivo, junto con la directiva de Mattel, que observó que las niñas también jugaban con las figuras de Masters of the Universe pese a la escasez de personajes femeninos. Aprovecharon esa oportunidad, claro, porque suponía ampliar ventas. Mattel aportó glamour y atractivo a las figuras: cabello para peinarlas, atuendos intercambiables, accesorios… Mientras tanto, la animación de Filmation le otorgó nobleza, cercanía y un toque dinámico de aventuras fantásticas". "Su origen fue puramente comercial, pero afortunadamente en aquella época aún se trabajaba con un cariño especial. Cada guionista y dibujante buscaba imprimir carácter y personalidad en lo que hacía", añade el autor. Página de 'She-Ra. Ella tiene el poder'

Etheria y Eternia Y si He-Man defendía Eternia, She-Ra tenía su propio reino, Etheria: "Más que su propio reino, She-Ra se unió a la Rebelión de Luna Brillante, liderada por la reina Angella en Etheria. En los cómics clásicos vivía tras los muros del Palacio de Cristal, un elemento que siempre me fascinó y que eché en falta en la animación de Filmation, donde aparece mucho menos", nos comenta José Antonio. "La gran diferencia entre Etheria y Eternia radica en que Etheria estaba oprimida por la Horda -continúa-. Sus habitantes no eran libres y de ahí surgía la Gran Rebelión contra Hordak. Etheria tiene colores brillantes y parajes llenos de magia, mientras que sus zonas oscuras están cargadas de maquinaria y polución. Eternia, gobernada por el rey Randor , padre de Adam y Adora, es un escenario pensado para aventuras clásicas: castillos con calaveras gigantes, acantilados rocosos, desiertos áridos y entornos ideales para los constantes intentos fallidos de Skeletor".

"El fenómeno She-Ra se vio limitado por la falta de productos" En cuanto a la serie, José Antonio nos comenta: "Mi fuero interno quiere creer que fue un éxito absoluto, hasta el punto de hacerle sombra a He-Man. Así lo sentí de pequeño. Pero siendo honesto, funcionó muy bien, aunque siempre de forma moderada, y con el tiempo ambas series se quemaron un poco". "He-Man acaparó toda la atención desde el principio: en los recreos todos teníamos alguna figura. El He-Man básico, el del pecho que “se destrozaba”, Orko corriendo al tirar de la anilla, Teela, el tigre verde con su armadura… El fenómeno She-Ra se vio limitado por la falta de productos en tiendas y, quizá, porque la imagen de los juguetes no terminaba de asociarse a lo que se veía en Filmation". Entre esos productos, José Antonio destaca: "Los cómics. Igual que los de He-Man, son fundamentales en la mitología de los Masters. Nacieron como un pequeño añadido dentro de las cajas de las figuras, para presentar a cada personaje, y terminaron convirtiéndose en piezas de culto con artistas maravillosos detrás. Más tarde llegaron otros donde se profundizaba en la historia y en el origen de She-Ra, enriqueciéndola enormemente". "En cuanto a otros productos derivados… podría destacarte cualquier cosa, porque me gusta todo (y lo quiero todo), especialmente lo clásico: el álbum de cromos, la réplica de la espada, la careta de She-Ra, o sets icónicos como la fascinante Cascada Encantada de Cristal donde Mermista se peina. No me preguntes por qué, pero muero por ella". Otra prueba de su éxito es que enseguida tuvo imitadoras: "¡Uy, sí! La más evidente fue Princess Gwenevere and the Jewel Riders, conocida en España como Starla y los jinetes de las piedras preciosas. No puedo asegurar que no existiría sin She-Ra (sería pretencioso), pero sí percibo que series como Xena, Sailor Moon, Starla, Star contra las fuerzas del mal, Steven Universe y muchas otras beben directamente de su legado", añade el escritor. Portada alternativa de un cómic de She-Ra

El libro En cuanto a este She-Ra. Ella tiene el poder, José Antonio nos comenta: "Es un libro denso pero muy claro y ameno, pensado para enganchar desde la primera página sin pretender ser erudito (que no lo soy, ni de lejos, ja, ja, ja). Está diseñado incluso para quien nunca haya visto la serie". "Empieza con detalles técnicos: su origen, cómo se configuró el proyecto, quién participó y aspectos curiosos de la producción. Distingo también entre Eternia y Etheria, o entre la forma en que He-Man afronta los conflictos y cómo lo hace She-Ra. Luego vienen las biografías de los personajes principales, la guía de episodios, resúmenes de los minicómics incluidos en las figuras, así como otros posteriores. También hablo de producciones curiosas como el exitoso tour teatral protagonizado por ambos hermanos". "Y cerramos con el legado: colecciones de figuras, sets, muñecas, artículos especiales… Todo ello acompañado de comentarios de los creadores que he ido recopilando a lo largo de los años", concluye José Antonio. Portada del libro 'She-Ra. Ella tiene el poder'

"Sus mensajes son muy actuales" En cuanto a cómo han sentado estos cuarenta años a la serie original, José Antonio nos comenta: "Reencontrarse con una vieja amiga siempre es grato. Mis sensaciones siguen vivas porque es un producto que he consumido durante toda mi vida. Y sí: sus mensajes continúan siendo muy actuales". "Hoy sufrimos una crisis de bullying que no logramos atajar y que Internet ha amplificado; seguimos sin concienciarnos de que la contaminación destruye especies; aún cuesta respetar a los demás, tolerar ideas contrarias y debatir sin convertirlo en una batalla absurda cuyo único fin es imponerse al otro. Todos esos temas están tratados en She-Ra. Más vigente, imposible". Página del libro 'She-Ra. Ella tiene el poder'