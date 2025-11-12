Juan Pablo Escobar, hijo del célebre narco: "Yo concientizo, Netflix glorifica"
- Ha presentado en España la novela gráfica autobiográfica Escobar, una educación criminal
Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante responsable del Cártel de Medellín, publica la novela gráfica Escobar, una educación criminal (Norma), en la que repasa su niñez entre criminales y con la que pretende contar que la de su padre no es una historia de éxito, ya que él "concientiza" mientras que Netflix "glorifica".
Así, en una rueda de prensa celebrada en la sede de la editorial Norma en Barcelona, el arquitecto y escritor ha señalado que con este cómic quería hablar de su vida, ya que la de su padre siempre ha sido "un reclamo permanente".
En la novela, Escobar, acompañado por Pablo Martín Farina en el guion y por Alberto Madrigal en la ilustración, recuerda algunos de los episodios que vivió junto a sus 'niñeras', hombres de confianza del padre que lo cuidaban en el día a día, por lo que la figura de Pablo Escobar no aparece hasta el desenlace de la obra.
"Elegimos poner a mi padre al final porque ahora el protagonista soy yo, y también en respuesta al hartazgo por la saturación del nombre de mi padre, que hoy genera más noticias que cuando estaba vivo matando a gente", cuenta Escobar hijo.
El autor de Escobar, una educación criminal, quien anteriormente había tratado la figura del narco en un documental y un par de libros de no-ficción, eligió el formato de novela gráfica para contar su niñez al asociar los cómics con la infancia.
En cuanto al desarrollo de la escritura, Escobar ha incidido en que "atreverse a contar tanta violencia no es sencillo" y que ha tenido que encontrar la valentía para explicar su propia historia porque "no todos los niños del mundo crecen rodeados de maleantes".
Pablo Escobar, padre y mafioso
Pese a que la figura de Pablo Escobar aparece de forma residual, el hijo sí que se ha referido a su relación durante el encuentro con los medios.
"No era un hombre que estuviera en el día a día, pero era un tipo muy presente. Tengo cartas manuscritas semanales que enviaba desde la selva. Fue un papá muy presente pese a la ausencia en el hogar", ha analizado Juan Pablo Escobar, quien también ha señalado una serie de contradicciones que vivió durante la infancia.
La primera de ellas es que el narcotraficante lo educaba en valores: "Me enseñó que tenía que decir por favor y gracias, mientras él mandaba a matar a personas y era un terrorista. En momentos era el papá y en momentos era el mafioso".
Otra de las paradojas era la opinión del creador de unas de las mayores redes de distribución de droga sobre su producto: "Cómo no escuchar al hombre que era el responsable el 80 % del tráfico de la cocaína en el mundo cuando te sienta y te dice 'Mira, la cocaína es un veneno, tienes que ser valiente porque valiente es el único que le dice no a la droga'".
Ahora, Juan Pablo Escobar, quien considera el dinero del narcotráfico como una maldición y asegura que ser millonario no lo hizo feliz, centra su labor en "desactivar el pensamiento" de jóvenes que ven la de su padre como una historia de éxito.
Activismo contra el narcotráfico
"Yo concientizo, Netflix glorifica. Son las mismas historias pero desde un ángulo diferente. Yo quiero ser responsable y pensar en las consecuencias de lo que escribo. Veo a jóvenes por ahí tatuados con la cara de mi padre, y me dedico a decirles 'Estás equivocado, hermano, si ves en mi padre a un hombre exitoso. El éxito le duró cinco minutos, murió a los 44 años'", añade Juan Pablo Escobar.
"Prefiero morirme antes que repetir la historia de mi padre. Hasta donde yo sé, somos los papás los responsables de nuestros hijos, no al revés. Mi padre se pasó muchas luces rojas y a mí me han llegado las multas", ha asegurado también el escritor, quien ha explicado que se ha reunido con más de 150 familias víctimas de la violencia de su padre, porque "a través del perdón podemos cambiar el presente y el futuro".
Finalmente, el hijo de uno de los mayores narcotraficantes de la historia ha analizado el estado actual de la batalla contra la droga en la que está sumido el estado colombiano.
"La prohibición no funciona, tampoco las fumigaciones. Hemos hecho esfuerzos estériles, porque es un problema de salud pública que se está atajando militarmente, así que creo que hay que revisar las políticas públicas", ha aconsejado Escobar.
"Las estrategias han sido como echarle agua al jardín, porque así funciona el prohibicionismo. Ojalá prohíban mi cómic, que así venderé muchas más copias", ha sentenciado el autor de Escobar, una educación criminal.