Juan Pablo Escobar, hijo del célebre narco: "Yo concientizo, Netflix glorifica"

Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante responsable del Cártel de Medellín, publica la novela gráfica Escobar, una educación criminal (Norma), en la que repasa su niñez entre criminales y con la que pretende contar que la de su padre no es una historia de éxito, ya que él "concientiza" mientras que Netflix "glorifica".

Así, en una rueda de prensa celebrada en la sede de la editorial Norma en Barcelona, el arquitecto y escritor ha señalado que con este cómic quería hablar de su vida, ya que la de su padre siempre ha sido "un reclamo permanente".

Juan Pablo escobar durante la presentación de su novela gráfica en Barcelona (David Zorrakino / Europa Press) David Zorrakino

En la novela, Escobar, acompañado por Pablo Martín Farina en el guion y por Alberto Madrigal en la ilustración, recuerda algunos de los episodios que vivió junto a sus 'niñeras', hombres de confianza del padre que lo cuidaban en el día a día, por lo que la figura de Pablo Escobar no aparece hasta el desenlace de la obra.

"Elegimos poner a mi padre al final porque ahora el protagonista soy yo, y también en respuesta al hartazgo por la saturación del nombre de mi padre, que hoy genera más noticias que cuando estaba vivo matando a gente", cuenta Escobar hijo.

El autor de Escobar, una educación criminal, quien anteriormente había tratado la figura del narco en un documental y un par de libros de no-ficción, eligió el formato de novela gráfica para contar su niñez al asociar los cómics con la infancia.

En cuanto al desarrollo de la escritura, Escobar ha incidido en que "atreverse a contar tanta violencia no es sencillo" y que ha tenido que encontrar la valentía para explicar su propia historia porque "no todos los niños del mundo crecen rodeados de maleantes".

Página del cómic 'Escobar, una educación criminal' (Norma) 5

Pablo Escobar, padre y mafioso Pese a que la figura de Pablo Escobar aparece de forma residual, el hijo sí que se ha referido a su relación durante el encuentro con los medios. "No era un hombre que estuviera en el día a día, pero era un tipo muy presente. Tengo cartas manuscritas semanales que enviaba desde la selva. Fue un papá muy presente pese a la ausencia en el hogar", ha analizado Juan Pablo Escobar, quien también ha señalado una serie de contradicciones que vivió durante la infancia. La primera de ellas es que el narcotraficante lo educaba en valores: "Me enseñó que tenía que decir por favor y gracias, mientras él mandaba a matar a personas y era un terrorista. En momentos era el papá y en momentos era el mafioso". Otra de las paradojas era la opinión del creador de unas de las mayores redes de distribución de droga sobre su producto: "Cómo no escuchar al hombre que era el responsable el 80 % del tráfico de la cocaína en el mundo cuando te sienta y te dice 'Mira, la cocaína es un veneno, tienes que ser valiente porque valiente es el único que le dice no a la droga'". Ahora, Juan Pablo Escobar, quien considera el dinero del narcotráfico como una maldición y asegura que ser millonario no lo hizo feliz, centra su labor en "desactivar el pensamiento" de jóvenes que ven la de su padre como una historia de éxito. Página del cómic 'Escobar, una educación criminal' (Norma) 5