RTVE presenta 'El país de las 6.000 fosas' como un espacio "divulgativo" y de "homenaje"

"En una fosa caben muchas cosas: cabe la historia de un país, cabe la convivencia, los sueños rotos y la necesidad de hacer que la comunidad se levante y siga mirando a un futuro", ha asegurado el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero durante la presentación de ‘El país de las 6.000 fosas’, que ha tenido lugar en la sede del organismo público en Madrid. Se trata del primer mapa audiovisual de las fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo en toda España. Realizado por RTVE, ha contado con la colaboración de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, lo que representa "una lección de cooperación institucional y de compromiso con la verdad".

"La memoria democrática no solo es una tarea del pasado, es una forma de cuidar el presente, de cuidarnos y de fortalecer la confianza en lo público", ha destacado García Montero. El director del Instituto Cervantes se ha mostrado convencido de que la mejor manera de pensar en el futuro es saber "recibir la herencia, los legados más dignos de nuestra historia", por lo que ha puesto en valor la importancia de este proyecto al colocar "la memoria al alcance de todos y todas; y que hace visible lo que durante demasiado tiempo permaneció oculto y que entiende la información como una forma de justicia y de reparación".

Pilar Bernal: "RTVE puede ayudar a transformar la memoria en conocimiento" La directora de Contenidos Digitales Informativos de RTVE, Pilar Bernal, ha destacado la capacidad para "armar un engranaje que logra articular a la perfección" para crear el proyecto. "El área de Noticias ha dado el pulso informativo y la impronta periodística a este proyecto. El equipo de Datos de RTVE ha convertido la memoria en información estructurada, relevante, veraz, navegable y accesible a toda la ciudadanía. El Archivo de RTVE, liderado por Virginia Bazán, ha abierto su inmenso caudal histórico para ponerlo al servicio de la investigación y hacerlo, una vez más, útil para todos. Útil para entender nuestro pasado y explicarnos como país. El Archivo clasifica, ordena y esculpe el trabajo de cientos de periodistas de RTVE en los centros territoriales, que nos han aportado la mirada y la cercanía local", ha destacado.



Bernal ha subrayado la relevancia del proyecto que demuestra que "RTVE puede ayudar a transformar la memoria en conocimiento y el periodismo en legado". Y ha ido más allá: "Este mapa no solo muestra fosas. Muestra constelaciones de memoria. Cada punto de luz presenta una historia y la labor de RTVE ha sido mirar al cielo oscuro de nuestra historia y trazar las líneas que nos permitan entenderlo un poco mejor. 'No hay mañana sin ayer', decía Hannah Arendt y la obligación de RTVE como servicio público es lograr contribuir a un mañana y un hoy mejor informados". El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de diferentes departamentos y ha supuesto "un reto tecnológico muy importante, que requerirá una inyección continua de trabajo para seguir vivo". "El equipo de Infografía y Narrativas audiovisuales ha transformado la información en una experiencia visual y emocional al alcance de todos. Es un instrumento pedagógico, que servirá al futuro. Ese era el reto que queríamos alcanzar. Es un trabajo colectivo, suma de formas de hacer que han creado este artefacto prodigioso, que explica y ayuda a entender", ha destacado Pilar Bernal.

Estefanía de Antonio (Verifica RTVE): "Queremos que sea un espacio de homenaje" La responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas Visuales, Estefanía de Antonio y Paula Guisado son las coordinadoras del proyecto. "Esto ha sido posible gracias a un equipo comprometido y entregado, que ha trabajado con el máximo rigor y respeto, siempre teniendo en cuenta un doble objetivo. Por un lado, que este fuera un especial divulgativo que profundizara sobre la que es una de las formas de castigo más crueles de la represión: el hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas y ocultarlo ahí donde sus familiares tuvieran más difícil recuperarlos. Por otro lado, que fuera un espacio de homenaje para las víctimas, las familias y las asociaciones", ha asegurado De Antonio.



"Decidimos llamar este especial 'El país de las 6.000 fosas' porque cuando lo enseñamos a los compañeros de la redacción y lo vimos, lo que más sorprendía era esa inmensa masa de puntos. Parece difícil encontrar una zona despejada de fosas comunes en España. Hicimos el cálculo y salvo en algunas islas en las que no hay registros de fosas, en España no es posible estar a más de 50 kilómetros de una fosa común", ha explicado Guisado.

Fernando Martínez: "No se reabren heridas, se ayuda a cerrar las que están abiertas" "Actos como el de hoy son de valentía y de conocimiento de la verdad", ha asegurado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Ha afirmado que era importante que saliera de la página web de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática: "Nada mejor que catapultarlo a toda la sociedad y que RTVE ponga el mapa con todos los recursos para que se vea que el conocimiento de la verdad no es cuestión de unos pocos familiares. Se trata de conocimiento, de la verdad de toda la sociedad, que tiene el derecho de conocer lo que pasó con una idea: que nunca más se vuelvan a repetir estos hechos dramáticos".



Martínez ha insistido en que no se reabren las heridas sino que "al contrario, se ayuda a cerrar las que están abiertas".