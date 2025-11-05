Rosalía ilumina el Museo Nacional de Arte de Barcelona con su nuevo disco ‘Lux’

En la oscuridad muchas veces está la luz. Así ha presentado Rosalía en sociedad su nuevo disco, Lux, en el Museo Nacional de Arte de Barcelona (MNAC).

Una Rosalía tumbada en medio del escenario entre sábanas blancas y que ha escuchado sus temas durante todo el evento. Mientras, en un fondo blanco se proyectaban las letras de sus canciones.

Unos 1.000 asistentes, entre cantantes, periodistas, fans y creadores de contenido han disfrutado de la listening party y de sus 18 canciones interpretadas en diferentes idiomas.

Entre los temas que más pasiones han generado entre el público Berghain, primer single de esta era, Mio cristo con notas inalcanzables o La Perla dedicada a sus exparejas.

Al terminar la escucha, la artista se ha bajado del escenario en medio de una gran ovación del público, del que se ha despedido sin pronunciar palabra.

01.19 min El nuevo disco de Rosalía, 'Lux', se filtra al completo

Tras las dos primeros eventos en Ciudad de México y Nueva York, Barcelona ha puesto el broche final a esta experiencia exclusiva que ha servido como pre-estreno mundial del disco.

Lux, un álbum espiritual y simbólico, se articula en cuatro movimientos que relatan un viaje de ascenso desde lo terrenal hacia lo divino. El álbum explora temas como la búsqueda de propósito, la fe, la duda, el amor y la trascendencia a través de la música.

El 7 de noviembre, Lux se publicará oficialmente y marcará el comienzo de una nueva era. Un viaje espiritual de Rosalía en busca de esa divinidad a través de la música sin fronteras… Y donde encuentra una nueva luz.