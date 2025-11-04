Rosalía publica durante unos minutos un segundo tema de su disco
- Es 'Reliquia', el nuevo tema dentro de su cuarto álbum de estudio
- Las redes sociales se han hecho rápidamente eco del lanzamiento
Reliquia, un segundo tema de Rosalía extraído de su disco Lux, ha sido publicado este martes por sorpresa y solo se ha mantenido activo para su escucha durante unos minutos, lo suficiente para que las redes sociales se hayan hecho eco.
En realidad, el lanzamiento estaba previsto para esta misma semana, antes de la salida el viernes del álbum completo, pero no para este martes.
Son muchos los seguidores y medios que se han hecho eco de la publicación, que durante el tiempo que se ha mantenido activa ha mostrado también sus créditos.
En el equipo, hay siete autores, entre los que figura la propia Rosalía y el estadounidense Ryan Tedder, miembro de OneRepublic y conocido compositor de éxito para numerosas estrellas. De momento se desconoce el día que Reliquia verá definitivamente la luz.
Rosalía ya sorprendió con Berghain
El pasado 27 de octubre Rosalía lanzó el primer sencillo de Lux. Berghain, un tema en el que le acompañan Björk & Yves Tumor, mezcla el alemán, el español y el inglés en una propuesta en la que confluye la orquesta sinfónica de Londres con la voz tan singular de la catalana.
Lux es el cuarto álbum de estudio de Rosalía, que saldrá a la venta el próximo 7 de noviembre. La catalana sorprendió hace unas semanas con el anuncio en la plaza del Callao (Madrid), donde consiguió congregar a cientos de personas que esperaban el anuncio del lanzamiento. La cantante recorrió Madrid en un coche y, posteriormente, corrió por la Gran Vía mientras era perseguida por una horda de seguidores hasta que llegó al hotel en el que se hospedaba. Dio a conocer el anuncio mediante un directo en sus redes sociales, en el que sus seguidores pudieron ver la transformación de la artista en una deidad.