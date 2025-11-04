Rosalía publica durante unos minutos un segundo tema de su disco

Reliquia, un segundo tema de Rosalía extraído de su disco Lux, ha sido publicado este martes por sorpresa y solo se ha mantenido activo para su escucha durante unos minutos, lo suficiente para que las redes sociales se hayan hecho eco.

En realidad, el lanzamiento estaba previsto para esta misma semana, antes de la salida el viernes del álbum completo, pero no para este martes.

Son muchos los seguidores y medios que se han hecho eco de la publicación, que durante el tiempo que se ha mantenido activa ha mostrado también sus créditos.

En el equipo, hay siete autores, entre los que figura la propia Rosalía y el estadounidense Ryan Tedder, miembro de OneRepublic y conocido compositor de éxito para numerosas estrellas. De momento se desconoce el día que Reliquia verá definitivamente la luz.