Mazón solicita comparecer en la comisión de investigación de la dana en Les Corts el 11 de noviembre
- Lo hace para dar explicaciones "de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para la recuperación"
- Mazón está citado en la comisión del Congreso para la dana el 17 de noviembre
El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha solicitado comparecer de forma voluntaria en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts el próximo 11 de noviembre para cuenta "de las actuaciones llevadas a cabo por su Gobierno "para la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada".
Dos días después de anunciar su dimisión, el dirigente valenciano se ha pronunciado en estos términos en un escrito que ha remitido este miércoles a la mesa de la comisión, en el que ha agregado que dará explicaciones sobre "todo aquello que consideren los grupos" que constituyen el parlamento autonómico.
Precisamente, en la sesión del próximo martes ya estaban llamados a declarar varios dirigentes regionales y estatales, como acordó la mesa de la comisión que está presidida por Vox. Entre los nombres más destacados figuran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ministros Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y María Jesús Montero, la exministra Teresa Ribera y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.
Sánchez y los ministros no están obligados a comparecer
Sin embargo, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ya descartó que tanto Sánchez como los ministros fueran a comparecer en Les Corts porque no tienen obligación de hacerlo al ser representantes estatales.
Pilar Bernabé ha coincidido este miércoles en justificar que los miembros del Ejecutivo central rinden cuenta "en el Congreso y en el Senado, en las Cortes Generales", al tiempo que ha tachado de "circo" la comisión de investigación de Les Corts por no haber citado todavía a las víctimas. También ha vuelto a instar a Mazón a declarar como testigo ante la jueza que instruye la causa penal de la dana.