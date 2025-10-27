No se puede obtener el carnet de conducir sin exámenes, estos perfiles de redes son fraudulentos

Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por publicaciones de TikTok que ofrecen el carnet de conducir “en 24 horas" sin necesidad de examinarse. También nos preguntáis por un perfil de Facebook que promete esta licencia en un plazo “de 3 a 7 días" sin necesidad de realizar estas pruebas. Es un bulo. En España no se puede obtener el permiso de conducir sin realizar los exámenes. La Dirección General de Tráfico (DGT) alerta sobre estos mensajes de redes y advierte de que pueden ser estafas.

"Apto en 24 horas sin presentarte a examen! (sic)", leemos en una publicación de TikTok que nos habéis remitido a nuestro WhatsApp. El post va acompañado de una imagen se presenta como una notificación de la sede electrónica de la DGT. También nos habéis remitido un vídeo de Facebook de 18 segundos publicado por un perfil que invita a los usuarios a contactar vía WhatsApp para obtener un “carnet de conducir legal sin pasar por el examen teórico ni práctico". En VerificaRTVE hemos tenido acceso a una conversación por WhatsApp con este contacto en la que se ofrece una lista de permisos disponibles a cambio de un precio que varía en función de la licencia. “Este proceso no requiere que apruebes ningún examen teórico ni práctico", afirma el remitente. A continuación, pide “algunos datos personales" para registrar oficialmente el expediente en la DGT, lo que conlleva el abono de un importe de 180 euros. “A la entrega del permiso, deberás pagar el resto del importe, es decir 620 euros", aseguran.

Conversación de WhatsApp remitida a VerificaRTVE VerificaRTVE

En España no se puede obtener el carnet de conducir sin exámenes

Es un bulo que se pueda obtener el permiso de conducción en España sin realizar exámenes. Tal y como explicó a VerificaRTVE la portavoz de la Dirección General de Tráfico, Nuria de Andrés, para obtener un permiso de conducción "necesitas tener unas condiciones psicofísicas que son acreditadas por los facultativos de los centros de reconocimiento de conductores" y también "superar un examen teórico y práctico" que realiza la propia DGT.

La DGT ha alertado en su página web de este tipo de perfiles y del riesgo de estafas que albergan. Además, recalcan que en España es imprescindible superar un examen para obtener el permiso conducir. “Este tipo de páginas suele utilizar siempre el mismo procedimiento para estafar a los usuarios. Se anuncian en Internet, con un número de teléfono móvil como única vía de contacto, a través del cual piden al interesado el envío de todos los datos completos (nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, etc.) además de una fotografía del titular y otra de la firma", informa la página de la DGT.

El Reglamento General de Conductores establece en su artículo séptimo que el candidato a conseguir la licencia de conducción tiene que ser "declarado apto por la Jefatura Provincial de Tráfico en las pruebas teóricas y prácticas". La normativa precisa que son tres las pruebas a realizar para obtener una autorización administrativa para conducir: de aptitud psicofísica, de control de conocimientos y de control de aptitudes y comportamientos. El artículo 44 del Reglamento determina que "todas las personas que pretendan obtener o prorrogar cualquier permiso o licencia de conducción" deberán someterse a estas pruebas y exploraciones.

