El Gobierno traslada su "respeto absoluto" por la decisión de Junts y mantiene la "mano tendida" a los de Puigdemont

El Gobierno ha afirmado que mantiene la "mano tendida" a Junts pese a una posible ruptura de las relaciones y ha trasladado su "absoluto respeto" a las decisiones del partido independentista. "Seguiremos ofreciendo la que es, ha sido y será nuestra mejor baza: el diálogo", ha expresado el PSOE este lunes, tras la comparecencia de Carles Puigdemont en la que ha avanzado que su formación pasará a la oposición tras consultarlo con su militancia.

Fuentes socialistas ha insistido en que entienden la política "como un instrumento para tender puentes" y ha defendido "que tanto el Gobierno como el PSOE estamos cumpliendo lo pactado". Asimismo, aquellas medidas que están "en manos de otros, estamos trabajando para que se cumpla".

Este lunes por la mañana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha vuelto a apostar por el diálogo y ha recordado que en otras ocasiones "hemos encontrado puntos de unión que nos ha permitido avanzar". "Tenemos como siempre altibajos, hay momentos mejores, hay momentos que son más de valle, pero estoy convencida de que, entre todos, seremos capaces de superar esta situación", ha expresado en una entrevista en TVE.

Al igual que ella, la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha subrayado que su formación aboga por la "búsqueda de acuerdo" porque cree que "vale la pena" seguir gobernando. En una rueda de prensa después de la Ejecutiva socialista de este lunes, Mínguez ha rehusado valorar o "hacer suposiciones" sobre la decisión de la cúpula de Junts de romper relaciones con el PSOE porque ha dicho desconocer con exactitud su alcance, pero ha insistido en que seguirán trabajando.

"Vale la pena dialogar, negociar y alcanzar acuerdos porque ahí tienen ustedes los datos económicos de nuestro país y los avances que hemos vivido durante estos años, y este Gobierno es lo mejor para Cataluña y para España", ha resumido.

Fuentes del Gobierno reconocen que la relación con Junts sufre altibajos, pero afirman que seguirán negociando votación a votación para que la legislatura siga su curso, pase lo que pase. De este modo, confían en que la formación catalana no votará en contra de todo aquello que beneficie a Cataluña.

Asimismo, defienden que el Ejecutivo está cumpliendo su parte y haciendo avances. Ponen como ejemplo el acuerdo alcanzado el pasado viernes con Alemania para "abrir el diálogo" sobre el reconocimiento de las lenguas cooficiales en la Unión Europea, una de las principales peticiones de Junts. De hecho, las fuentes consultadas afirman que informaron a los de Puigdemont antes de hacerlo público, si bien no han mantenido más contacto a lo largo del fin de semana para no interferir en el proceso interno del partido independentista.

A primera hora de la mañana en el PSOE se mostraban tranquilos ante la reunión de Junts. "Respeto a las decisiones de los partidos y sobre todo mucha tranquilidad. Estanos centrados en mejorar la vida de los españoles", había expresado la portavoz adjunta Emma López a su llegada al Comité Federal del PSOE este lunes en la calle Ferraz.

Sin embargo, fuentes socialistas de la negociación con Puigdemont han asegurado durante la jornada que tenían mala impresión y que se puede producir bloqueo de las iniciativas legislativas del Gobierno, pero que como "el personaje es alambicado" tienen que ver qué términos usa. De hecho, fuentes de Moncloa reconocen que Puigdemont es "impredecible", pero que afrontaban la reunión con "tranquilidad".