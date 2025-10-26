Nazaret Constante, deportista de Special Olympics: "Hay que aprender a convivir con la discapacidad intelectual"

Las hermanas Nazaret y Galilea Constante, María Pilar Rey y Sergio Viñas tienen varias cosas en común. Practican casi tantos deportes como días tiene la semana, disfrutan de las competiciones y de ayudarse unos a otros. Son deportistas de Special Olympics Aragón, una de las sedes de un proyecto deportivo global que promueve escuelas y torneos deportivos para personas con y sin discapacidad intelectual.

Como explica el presidente de Special Olympics Aragón, Guillermo Ramos, "el deporte es una forma de inclusión en la sociedad y de estimular a los participantes". Objetivo igualdad ha recogido la labor del proyecto en esta comunidad, donde trabajan en 20 escuelas deportivas y organizan siete torneos. También envían participantes al gran evento de Special Olympics, que se celebra cada cuatro años en diferentes ciudades al estilo de los Juegos Olímpicos, con grandes ceremonias de inauguración y clausura y decenas de competiciones.

"Me siento orgullosa de practicar tantos deportes" Nazaret Constante practica ocho deportes a la semana desde hace tres años. "Me gusta hacer muchos deportes porque son muy diferentes, cada uno tiene su forma de hacerlo y me siento orgullosa", afirma. Cuenta que antes de formar parte del movimiento Special Olympics practicaba fitboxing y vivió discriminaciones por su discapacidad intelectual. "Eso puede pasar en algunos sitios, la gente no sabe decir 'esta persona es igual que yo pero con distintas capacidades. Hay que aprender a convivir con la discapacidad intelectual". Esta organización, que se encuentra en más de 170 países, y en España cuenta con más de 16.000 deportistas vinculados, impulsa el Deporte Unificado, una modalidad deportiva en la que compiten participantes con y sin discapacidad intelectual. Es el caso de Galilea Constante, hermana de Nazaret, que manifiesta: "Soy voluntaria y no tengo discapacidad, pero juego y compito con personas que sí la tienen". Cuenta que aprendió a gestionar todo tipo de situaciones que se le presentan "viendo a otros voluntarios" y se siente feliz de poder estar con personas a las que le cuenta todo lo que quiere. Recuerda que en un reciente campeonato de gimnasia en Portugal aprendió cómo tenía que dar las indicaciones a sus compañeros deportistas para que le entendieran: "A veces te pasas de hablar y no te entienden, aprendí a decirles las cosas para que no sea así".