Muere Drew Struzan, creador de los carteles de 'Star Wars', 'Indiana Jones', 'Regreso al futuro' o 'E.T.'

Aunque su nombre no sea tan conocido como el de George Lucas o Steven Spielberg, Drew Struzan (1947-2025) contribuyó enormemente a construir el universo visual de esos dos grandes cineastas (y de muchos otros) gracias a sus inolvidables carteles de cine que marcaron nuestra infancia. ¿Quién no recuerda sus maravillosas ilustraciones para las sagas de Indiana Jones, Star Wars, Regreso al Futuro y Harry potter, además de otros clásicos como Los Goonies, Acorralado y tantas y tantas otras.

Drew Struzan ha fallecido este 13 de octubre, a los 78 años, varios años después de que le diagnosticaran Alzheimer.

Su esposa, Dylan Struzan, ha anunciado su fallecimiento en su página oficial de Instagram. El pasado marzo ya comentó en Facebook que la salud del artista se había deteriorado mucho: "Drew ya no puede pintar ni firmar para ustedes. No disfruta de una jubilación merecida, sino que lucha por su vida".

Algunos de los pósters de Star Wars dibujados por Struzan

Trabajó para George Lucas durante 35 años Nacido el 18 de marzo de 1947 en una familia modesta, desde pequeño Drew se interesó por el arte clásico y quería dedicarse a la pintura. Pero acabo formándose como ilustrador en el Art Center College of Design de Pasadena (California). Entre sus primeros trabajos profesionales destaca la portada del álbum Welcome to My Nightmare, de Alice Cooper, que la revista Rolling Stone consideró unas de las 100 mejores portadas de rock de todos los tiempos. Comenzó en el cine ilustrando carteles de películas de Serie B como Squirm: Gusanos asesinos y empezó a utilizar la técnica del aerógrafo, gracias a la que se haría famoso y de la que llegaría a ser uno de sus maestros. Su gran oportunidad le llegó cuando el artista Charles White III no lograba los resultados que quería para el cartel de Star Wars: Una nueva esperanza. Pidió ayuda a Struzan para retratar a los actores mientras que él se centró en los droides. El cartel se convertiría en el favorito de George Lucas que lo contrató para Lucasfilm e Industrial Light and Magic, iniciándose una fructífera colaboración que duraría 35 años y marcaría la historia visual del cine. Cartel de 'Los Goonies', de Drew Struzan