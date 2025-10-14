Descubren en Montserrat un manuscrito del primer poema épico protagonizado por Cristobal Colón

La investigadora posdoctoral Claudia García-Minguillán ha descubierto en la Biblioteca de la Abadía de Montserrat el único manuscrito conocido del poema épico El Nuevo Mundo, obra del poeta y diplomático portugués Francisco Botelho de Moraes e Vasconcelos (1670-1747).

Según ha explicado este martes la Universidad de Barcelona (UB), el hallazgo, hasta ahora totalmente inédito, se considera de "gran valor filológico e histórico, puesto que representa la primera obra épica escrita en castellano que tiene como protagonista la figura de Cristóbal Colón".

El documento habría pasado desapercibido a los investigadores a pesar de aparecer como una referencia breve en un catálogo antiguo elaborado por el padre Alexandre Olivar en 1977.

El manuscrito, de unas 40 páginas y con notables diferencias respecto a la edición impresa de 1701, contiene pasajes que en el texto conocido hasta ahora no figuraban, algunos de los cuales podrían haber sido suprimidos o modificados por razones ideológicas.

Presenta a Colón como héroe del imaginario político de comienzos del siglo XVIII El descubrimiento se ha producido en el marco de las tareas de investigación de García-Minguillán como beneficiaria de un contrato Juan de la Cierva en el Departamento de Filología Catalana y Lingüística General de la UB, un programa estatal que impulsa la incorporación de jóvenes investigadores con perfiles de excelencia en universidades y centros de investigación. El poema presenta a Colón como héroe del imaginario político de comienzos del siglo XVIII y se inscribe en un momento de fuerte tensión dinástica, justo antes del estallido de la guerra de Sucesión española. El contexto de elaboración de la obra -la Barcelona de 1701- es clave para entender la estrategia de Botelho de Moraes e Vasconcelos, personaje estrechamente vinculado a la escena intelectual y diplomática de la ciudad y relacionado con los círculos austriacistas.