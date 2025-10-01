Consumo obligará a los portales de apuestas online a mostrar un cartel advirtiendo sobre los riesgos del juego

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este miércoles que se va a obligar a los operadores de juego online a poner unos carteles de advertencia, similares a los de las cajetillas de tabaco, que informen sobre los peligros de la industria lúdica.

Estos anuncios antiludopatía estarán regulados en el desarrollo del real decreto 958/2020 para que tres tipos de mensajes de advertencia se muestren de manera obligatoria en las aplicaciones, páginas web y anuncios de los operadores de las casas de apuestas y portales del juego en línea.

El "fumar mata" en el mundo del juego adoptará la forma de los siguientes mensajes: "Las pérdidas del total de jugadores superan en 4 veces sus ganancias", "La ludopatía es un riesgo del juego" y "La probabilidad de ser un jugador que pierde dinero es del 75%".

Los carteles que aparecerán en los portales de apuestas online. RTVE.es

"Son tres mensajes que se presentarán de manera accesible y fácilmente recibida. Porque la realidad es que la adicción al juego entraña todo un aparato de riesgos que son igual de importantes que las consecuencias para la salud que puede tener, por ejemplo, el tabaco o el alcohol", ha afirmado el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien también ha avanzado que "el propósito es dar a todos los ciudadanos la información necesaria para tomar las decisiones de manera consciente" porque a su juicio una "adicción comportamental" no es menos importante que "una adicción a una sustancia".

"La adicción al juego entraña todo un abanico de riesgos que son igual de importantes que las consecuencias para la salud que pueden tener, por ejemplo, el tabaco o el alcohol", ha aseverado,