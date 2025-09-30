La última viñeta de Gallego & Rey

Un tintero derramado. De la mancha, dos pares de huellas que se alejan hasta perderse en la distancia. Con esa imagen, sobria y cargada de significado, Gallego & Rey firman su última viñeta en El Mundo tras casi treinta años de colaboración.

"Ha costado, porque claro, ¿qué contábamos en nuestra última viñeta? Al final llegamos a la conclusión de que teníamos que dibujarnos a nosotros dos y lo que hemos sido", confiesa Julio Rey desde su escritorio, donde piensa y crea los bocetos de las viñetas. La otra parte del dúo, José María Gallego, resume la escena con sencillez: "Hemos contado nuestra despedida. Hay un derrame de tinta y dos personas que se alejan hacia un ocaso, como en los comics de Lucky Luke".

Cuatro décadas de sátira a dos manos Su historia comenzó en 1981, cuando Pedro J. Ramírez, entonces director de Diario 16, tuvo una idea poco común: unir a un guionista y a un dibujante en un mismo espacio. “Fue un experimento. Hasta entonces el humorista gráfico lo hacía todo, pero Pedro J. nos emparejó y funcionó desde el primer día”, recuerda Rey. Desde entonces, han trabajado codo con codo, siempre con el mismo método: Rey escrutaba la realidad hasta dar con el tema del día y la propuesta gráfica para plasmarlo en viñetas. Gallego se encargaba de darle forma con su trazo, sobre papel y a tinta china. Al principio creaban sus tiras desde la redacción, porque se sienten "tan periodistas como dibujantes". Aunque desde la pandemia lo hacen a distancia: Gallego desde Madrid y Rey desde Asturias. Pese a ello, su engranaje creativo ha seguido funcionando con precisión milimétrica: apenas necesitan palabras para entenderse. "Con el tiempo, pues hemos ido depurando cada vez el papel de cada uno de nosotros en el dúo y somos departamentos estancos de un mismo buque", explica el guionista. A lo largo de más de 40 años han firmado más de 30.000 viñetas y han pasado por cabeceras como El País, El Jueves o Marca. Pero fue en El Mundo donde recalaron en 1996, y donde consolidaron su lugar como cronistas gráficos de la actualidad. Desde esas páginas han caricaturizado cinco Gobiernos y han retratado los acontecimientos que han marcaron nuestra historia reciente: de los años de violencia de ETA al 11-M, la caída de las Torres Gemelas, o la reciente guerra de Gaza. “Los políticos acaban pareciéndose a su caricatura. Empiezan de una manera y acaban saliendo de la Moncloa idénticos a como los dibujamos”, bromea Rey.