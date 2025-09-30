Muere a los 78 años el cantautor Pablo Guerrero, referente de la canción protesta en España

El cantautor y poeta extremeño Pablo Guerrero, uno de los grandes referentes de la canción protesta española, ha fallecido este martes en Madrid a los 78 años. El artista deja tras de sí una trayectoria de más de medio siglo marcada por la defensa de la libertad y la democracia. Su tema más emblemático, A cántaros, se convirtió en un himno durante la Transición gracias a su mensaje de esperanza y renovación.

A raíz de su muerte, el Ayuntamiento de Esparragosa de Lares (Badajoz), municipio natal de Guerrero, ha decretado tres días de luto oficial. Asimismo, el consistorio está a la espera de la familia del cantante para ofrecerle el palacio consistorial para la capilla ardiente, "si así lo desea", ha señalado el alcalde, Benito García.

Nacido el 18 de octubre de 1946, en el seno de una familia de agricultores, Guerrero se formó como maestro en Sigüenza y más tarde estudió Filosofía y Letras en Madrid. Su pasión por la música nació a los 16 años, cuando recibió su primera guitarra. Muy pronto comenzó a componer inspirado por el folclore extremeño, así como por el poeta Federico García Lorca y el cantante Leonard Cohen.

Su despegue llegó en 1969, cuando con solo 23 años obtuvo el premio a la mejor letra en el Festival de Benidorm con Amapolas y espigas. Poco después fue fichado por la discográfica Acción, lo que dio inicio a una carrera en la que exploró distintos géneros, desde el folk de raíz y la canción de autor hasta el jazz, el flamenco y el pop-rock.

En 1972 publicó A cántaros, un disco de ruptura cuya canción homónima marcó a toda una generación y que es recordada por su letra "Tiene que llover".

Una carrera marcada por las obras de autor Guerrero grabó en 1975 un álbum en directo en el prestigioso teatro Olympia de París, consolidando así su prestigio en Europa. Ese mismo año participó en La cantata del exilio: ¿cuándo llegaremos a Sevilla?, que no se estrenaría hasta 1978, y en los siguientes experimentó con nuevas sonoridades en trabajos como Porque amamos el fuego (1976) y A tapar la calle (1977). Durante los 80 y 90, su música se abrió al pop, al jazz y a influencias étnicas, con discos como El hombre que vendió el desierto (1988) y Toda la vida es ahora (1992). Ya en el nuevo siglo publicó trabajos como Luz de Tierra (2009), un homenaje a quince poetas extremeños contemporáneos, y Lobos sin dueño: (Antología personal - 40 años de 'A cántaros' 1972-2012), un disco-libro que publicaría en 2013. También colaboró con artistas de otras generaciones, como el rapero Nach, con quien grabó en 2014 el tema Tiempo, dame tiempo. Su último trabajo, Y volvimos a abrazarnos (Duetos inesperados), apareció en 2021 como una despedida creativa en la que compartió escenario con músicos de distintas sensibilidades. Además de su carrera musical, Guerrero desarrolló una sólida faceta poética, con obras como Tiempo que espera y Los rastros esparcidos.