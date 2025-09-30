Madrid informará sobre el "trauma posaborto" en sus espacios de salud e igualdad

El Ayuntamiento de Madrid proporcionará información de manera permanente y visible a las mujeres sobre el "trauma posaborto" en sus centros municipales de salud, espacios de igualdad, los futuros centros de atención integral a la mujer, el Samur social o los centros de servicios sociales.

El pleno municipal celebrado este martes ha dado luz verde a esta proposición impulsada por Vox, apoyada por el PP, y rechazada por la oposición: el Partido Socialista y Más Madrid.

Para el delegado de Asuntos Sociales, José Fernández, la información "será de manera verbal y escrita y estará de manera permanente y visible" en los espacios acordados. Asimismo, estará incluida en las páginas web oficiales, cartelería y folletos informativos de los recursos mencionados.