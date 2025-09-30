Madrid informará sobre el "trauma posaborto" en sus espacios de salud e igualdad
- El pleno municipal celebrado este martes ha dado luz verde a esta proposición impulsada por Vox
- La información se ofrecerá "de manera verbal y escrita y estará de manera permanente y visible" en los espacios acordados
El Ayuntamiento de Madrid proporcionará información de manera permanente y visible a las mujeres sobre el "trauma posaborto" en sus centros municipales de salud, espacios de igualdad, los futuros centros de atención integral a la mujer, el Samur social o los centros de servicios sociales.
El pleno municipal celebrado este martes ha dado luz verde a esta proposición impulsada por Vox, apoyada por el PP, y rechazada por la oposición: el Partido Socialista y Más Madrid.
Para el delegado de Asuntos Sociales, José Fernández, la información "será de manera verbal y escrita y estará de manera permanente y visible" en los espacios acordados. Asimismo, estará incluida en las páginas web oficiales, cartelería y folletos informativos de los recursos mencionados.
Vox lamenta la "propaganda salvaje" que se hace del aborto
La concejala de Vox Carla Toscano, encargada de defender esta iniciativa, ha lamentado la "propaganda salvaje" que se hace del aborto y ha acusado a Más Madrid de no querer informar a las mujeres porque "entonces habría menos". "Y ustedes quieren más, en parte por dinero, para que se forren los lobbies y las empresas abortistas".
En este sentido, Carolina Elías, de Más Madrid, ha propuesto "avances reales" como blindar constitucionalmente el derecho al aborto, garantizarlo como una prestación sanitaria en la red pública, "sin burocracias ni esperas".
Para la socialista Meritxell Tizón, "una mujer no se levanta un día y dice alegremente: 'Voy a ir a abortar'", por ello ha culpado a Vox de olvidarse que detrás de un aborto hay muchísimas circunstancias personales que tienen que adoptarse de "forma libre", recibiendo información "precisa y sin ningún tipo de juicio de valor".
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado la iniciativa en sus redes sociales al considerar que los populares y Vox "no buscan informar, sino infundir miedo a las mujeres en un momento tan difícil". "Los problemas de salud mental están más vinculados a un embarazo no deseado que a su interrupción", ha añadido.
Por otro lado, en este mismo pleno se ha aprobado también una moción de urgencia del grupo popular que pide la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los fallos de las pulseras de control telemático de agresores machistas.