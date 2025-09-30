El 'Kun' Agüero y el padre de Lamine Yamal no han tenido esta discusión en redes

Nos habéis consultado a nuestro servicio de WhatsApp por una imagen que se presenta como si fuese una captura de pantalla que muestra una discusión en redes sociales entre el exfutbolista argentino Sergio "Kun" Agüero y Mounir Nasraoui, padre del futbolista del F.C. Barcelona, Lamine Yamal. No hay registros de estos mensajes en sus perfiles en redes y el montaje lo encontramos difundido por primera vez en una cuenta parodia de Instagram que admite crear contenido humorístico y que se atribuye la autoría de la imagen.

"El Kun Agüero, a la gresca con el padre de Lamine Yamal: "Si no fuera por tu hijo estarías vendiendo medias en la calle"", dice el titular del contenido que nos habéis remitido. El texto adjunta una publicación de X del 27 de septiembre que comparte una imagen que se presenta como si fuera una captura de pantalla con comentarios supuestamente intercambiados entre los perfiles en la red social Instagram de Agüero y Nasraoui, el padre de Lamine Yamal. "Cállate marroquí que si no fuera por tu hijo estarías vendiendo medias en la calle", atribuyen al exfutbolista argentino. "Fíjate si te funciona bien el corazón tío, que la palmas", presentan como respuesta del padre del jugador del Barça. "Kun Agüero y papá de Lamine Yamal se encuentran y tienen una intensa pelea donde se dan con todo", leemos en un titular de un portal web mexicano que difunde la misma historia.

No existe ninguna evidencia de que este cruce de mensajes haya ocurrido. Hemos consultado los perfiles de Instagram de Sergio "Kun" Agüero y de Mounir Nasraoui y no aparece ningún registro de estos comentarios. A través de una búsqueda por palabras clave en Instagram y otras redes sociales tampoco encontramos las publicaciones que les atribuyen.