El 'Kun' Agüero y el padre de Lamine Yamal no han tenido esta discusión en redes
- Una publicación creada por una cuenta parodia en Instagram que se difunde descontextualizada
Nos habéis consultado a nuestro servicio de WhatsApp por una imagen que se presenta como si fuese una captura de pantalla que muestra una discusión en redes sociales entre el exfutbolista argentino Sergio "Kun" Agüero y Mounir Nasraoui, padre del futbolista del F.C. Barcelona, Lamine Yamal. No hay registros de estos mensajes en sus perfiles en redes y el montaje lo encontramos difundido por primera vez en una cuenta parodia de Instagram que admite crear contenido humorístico y que se atribuye la autoría de la imagen.
"El Kun Agüero, a la gresca con el padre de Lamine Yamal: "Si no fuera por tu hijo estarías vendiendo medias en la calle"", dice el titular del contenido que nos habéis remitido. El texto adjunta una publicación de X del 27 de septiembre que comparte una imagen que se presenta como si fuera una captura de pantalla con comentarios supuestamente intercambiados entre los perfiles en la red social Instagram de Agüero y Nasraoui, el padre de Lamine Yamal. "Cállate marroquí que si no fuera por tu hijo estarías vendiendo medias en la calle", atribuyen al exfutbolista argentino. "Fíjate si te funciona bien el corazón tío, que la palmas", presentan como respuesta del padre del jugador del Barça. "Kun Agüero y papá de Lamine Yamal se encuentran y tienen una intensa pelea donde se dan con todo", leemos en un titular de un portal web mexicano que difunde la misma historia.
No existe ninguna evidencia de que este cruce de mensajes haya ocurrido. Hemos consultado los perfiles de Instagram de Sergio "Kun" Agüero y de Mounir Nasraoui y no aparece ningún registro de estos comentarios. A través de una búsqueda por palabras clave en Instagram y otras redes sociales tampoco encontramos las publicaciones que les atribuyen.
Una publicación de una cuenta parodia que se difunde descontextualizada
A través de una búsqueda inversa hemos constatado que la imagen que atribuye los mensajes a Agüero y al padre de Yamal la difunde por primera vez una cuenta de Instagram el 27 de septiembre. Este perfil, en su propia descripción, se autodefine como una cuenta de "fake news" y "memes". En este caso, el montaje aparece con el logotipo del medio deportivo argentino TNT Sports. Sin embargo, no hay ninguna referencia a esta presunta conversación en su página web ni en sus redes sociales (1 y 2).
La propia cuenta que compartió por primera vez la imagen se ha atribuido su autoría y ha reconocido que la conversación es falsa a través de varias historias en Instagram. En ellas, se burla de la repercusión obtenida por el montaje, especialmente al ver que algunos portales web compartieron la imagen como si fuera cierta. Hemos analizado este perfil y comprobamos que en otras publicaciones comparte contenidos satíricos similares.
Desde VerificaRTVE recordamos que este tipo de publicaciones utilizan a menudo la manipulación digital y el humor para manipular o difundir falsedades. Por ello, recomendamos siempre comprobar el origen de las imágenes y textos que circulan por redes sociales y comprobar la autenticidad de los perfiles o fuentes originales, especialmente cuando involucran figuras públicas o generan tensión social.
En VerificaRTVE ya te hemos desmentido otros mensajes falsos publicados por cuentas parodia que se han difundido como si fueran reales. En julio de 2024, se viralizó un perfil de X que no pertenecía al futbolista Lamine Yamal, sino que se trataba de una cuenta "fan" y "parodia", según su propia descripción. También aclaramos que este mensaje sobre la dana no lo publicó Carlos Mazón, era de una cuenta que se identificaba como "parodia".