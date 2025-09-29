Figaredo tilda el giro del PP en materia migratoria de "farsa": "No creo que Feijóo pretenda hacer lo que dice"

El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha tildado el giro del PP en materia migratoria de "farsa" y ha cargado contra su líder, Alberto Núñez Feijóo, porque no cree que "pretenda hacer exactamente lo que dice". "La dinámica del PP ha sido radicalmente la contraria de la que pretende ahora mostrar", ha señalado en una entrevista concedida al Canal 24 Horas.

Este domingo, el presidente de los 'populares' propuso la pérdida de la residencia de migrantes con delitos graves, un visado por puntos para entrar en España y ligar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la búsqueda activa de empleo.

Frente a este nuevo modelo migratorio que Génova ha puesto sobre la mesa, Figaredo ha considerado que "es una parte más de una política migratoria muy clara que siempre han tenido PP y PSOE en las últimas décadas". En este sentido, ha deslizado que los 'populares' han sido un "puntal esencial" en la política migratoria del PSOE y ha recordado que la figura del arraigo fue impulsada desde el Gobierno de José María Aznar.

"Vox formaba parte de unos gobiernos autonómicos, uno de los elementos esenciales era frenar la invasión migratoria y el PP da una instrucción para votar a favor del plan de Sánchez en torno a la inmigración. Esa es la ruptura", ha indicado recordando la salida de los de Abascal de las administraciones regionales.

El diputado de Vox critica un repunte de las agresiones sexuales Preguntado sobre la correlación que dibuja Vox entre el aumento de la criminalidad y el fenómeno migratorio, Figaredo ha subrayado el repunte de delitos como la agresión sexual, que "desde que llega Sánchez se ha multiplicado un 275%", según ha dicho, de acuerdo a los datos que ofrece el Ministerio del Interior. En este sentido, ha criticado una "campaña de criminalización" contra su partido cuando se formulan preguntas como la que ha llevado al diputado a responder por esta cuestión. "La inmigración es fantástica desde la calle Serrano, el problema está en aquellas personas que conviven en barrios muy humildes con población que no está dispuesta a incluirse en la sociedad", ha apuntado interpelado por este asunto. Así, puesto una vez más sobre la mesa que "en esa política están PP y PSOE", para él, dos caras de una misma moneda a la hora de abordar el fenómeno migratorio. Para Figaredo, existen "muchas personas" que entran en España de forma ilegal que "no tienen la misma cultura de respeto a la dignidad humana que tenemos en Occidente". Y ha detallado algunos datos sobre la tasa de desempleo en población migrante: un 15% frente a la de la población nacida en España, que es de un 10%