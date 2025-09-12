El tiempo el fin de semana del 12 de septiembre en España: tres comunidades en aviso amarillo por lluvias

Este viernes se prevé una jornada de contrastes con lluvias en el nordeste, mientras que en el resto se espera un ambiente estable. Durante este día hay activos tres avisos por lluvias en Cataluña, Aragón y Baleares, mientras que Andalucía está en aviso amarillo por altas temperaturas.

La madrugada va a comenzar con lluvias dispersas en los litorales catalanes, mientras que Baleares podría registrar precipitaciones localmente intensas. A lo largo del día, el paso de frentes débiles va a dejar cielos nubosos y algunas lluvias en Galicia y el Cantábrico, con mayor inestabilidad en el litoral catalán.

Según avance el día, se van a intensificar en el nordeste en forma de chubascos, ocasionalmente con tormenta, que pueden ser localmente fuertes en Barcelona y zonas de este de Girona. Por la tarde se espera que se desarrolle nubosidad de evolución en otros entornos montañosos de la mitad norte y Baleares y no se descartan chubascos o tormentas aisladas. En el resto, el cielo se muestra poco nuboso o con nubes altas.

En Canarias, se prevén intervalos nubosos en el norte de las islas, con precipitaciones débiles en las de mayor relieve, y poco nuboso en el resto.

Las temperaturas son las propias de este mes de septiembre, de finales de verano, con una situación muy estable. Las temperaturas mínimas van a ser semejantes a las del jueves, con un descenso leve en Castilla y León. Y las temperaturas máximas también van a ser similares, con tendencia a bajar en áreas cantábrica y mediterránea, alto Ebro y Pirineos.

Hay una tendencia a que las temperaturas aumenten en zonas de la vertiente atlántica y Canarias. Se esperan valores de 30º en el centro y en áreas de Andalucía, van a superar los 35º. Además, crecen las mínimas en la vertiente atlántica y en Cataluña, mientras que en el resto se esperan ligeros descensos. Las mínimas no van a bajar de los 20º en el área mediterránea y el Guadalquivir.

El tiempo para este sábado: tres comunidades en aviso por lluvias Durante esta jornada, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana van a activar el aviso amarillo por lluvias. Se prevé circulación atlántica en la Península, con inestabilidad y cielos nubosos en el nordeste y área mediterránea norte. Desde primeras horas del día se esperan chubascos y tormentas en el nordeste y litorales catalanes, y pueden ser localmente fuertes en el área pirenaica y en zonas próximas, con tendencia a disminuir desde el oeste. Además, de forma más débil, pueden afectar a otras zonas del tercio nordeste y Baleares. Por otro lado, no se descarta nubosidad y precipitaciones en el resto del extremo norte, que pueden ser más probables en el oeste de Galicia y en litorales del País Vasco. En el resto van a ser recurrentes las nubes altas. En Canarias va a haber intervalos nubosos en el norte de las islas, con posibilidad de precipitaciones débiles en las de mayor relieve y poco nuboso en el resto. Además, se espera que las máximas aumenten en Canarias, en el tercio norte peninsular y área mediterránea. Se prevé que el ascenso sea más acusado en interiores de la Comunidad de Valencia, mientras que en el resto van a descender levemente. Además, las mínimas suben en el entorno de Aragón, mientras que en Galicia o en el Cantábrico sufren un ligero descenso, que va a ser más intenso en el noroeste de Castilla y León. Las máximas superarán 35 grados en el Guadalquivir y las mínimas no bajarán de 20 grados en el área mediterránea y el Guadalquivir.