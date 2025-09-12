El Gobierno de Albania nombra a una 'ministra' creada con Inteligencia Artificial para acabar con la corrupción

El Gobierno de Albania ha anunciado este jueves una primicia mundial. Se trata de la incorporación de una 'ministra' creada con Inteligencia Artificial. Su nombre es Diella, que significa "sol" en albanés, y asumirá la responsabilidad de la contratación pública. La decisión del primer ministro, Edi Rama, se produce tras una serie de escándalos de corrupción que afectaron al país y pusieron en riesgo su proceso de adhesión a la Unión Europea.

El anuncio se ha realizado durante la presentación del nuevo gabinete en una reunión de su partido, que logró una amplia victoria en las elecciones parlamentarias de mayo. Diella gestionará y adjudicará todas las licitaciones públicas que involucren al Gobierno y empresas privadas en distintos proyectos, excluyendo a los ministros de cualquier participación en estos procesos.

"Diella es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente. Está creada virtualmente por Inteligencia Artificial", ha detallado Rama durante su discurso.

Además, ha asegurado que la IA contribuirá a hacer de Albania "un país donde las licitaciones públicas sean 100% libres de corrupción" y ha garantizado que los fondos públicos serán "perfectamente transparentes", añadiendo que Diella podrá "contratar talentos de todo el mundo".

"Las licitaciones han sido definitivamente retiradas de las manos de los ministros. Diella será la funcionaria del Ministerio Público. Las licitaciones son 100% incorruptibles, todos los fondos son 100% legibles. Esta es una de sus funciones”, ha añadido Rama.

Diella, la asistente virtual que agiliza trámites No obstante, Diella no es completamente nueva. En enero, el gobierno albanés presentó una asistente virtual dentro de la plataforma oficial e-Albania, usada por ciudadanos y empresas para acceder a documentos y servicios estatales. En esa plataforma, los usuarios recibían asistencia de Diella, representada como una mujer con traje tradicional albanés. La IA proporcionaba ayuda mediante comandos de voz y emitía documentos con sellos electrónicos, agilizando trámites y reduciendo demoras burocráticas. La asistente virtual ya ha ayudado a emitir 36.600 documentos digitales y ha prestado aproximadamente 1.000 servicios, según cifras oficiales.