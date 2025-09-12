Este texto sobre Miguel Tellado no lo escribe Iñaki Gabilondo, es un bulo

Se ha difundido a través de WhatsApp y en redes sociales como X y Facebook una "carta abierta" atribuida al periodista Iñaki Gabilondo en la que se vierten críticas al PP y a su secretario general, Miguel Tellado. Es un bulo. El periodista ha explicado a VerificaRTVE que no es el autor del escrito.

Los mensajes reproducen un supuesto artículo con el título 'Carta abierta a Miguel Tellado', debajo del cual aparece el nombre de Iñaki Gabilondo y a continuación, un texto. Casi al final, se afirma: "Desde Spanish Revolution lo decimos claro: no les vamos a dejar blanquear su odio ni disfrazar su retórica de cementerio como 'debate político'". El mensaje es siempre el mismo, aunque en uno de los difundidos por WhatsApp lleva un encabezamiento en negrita que dice "Grande Iñaki Gabilondo".