Este texto sobre Miguel Tellado no lo escribe Iñaki Gabilondo, es un bulo
Se ha difundido a través de WhatsApp y en redes sociales como X y Facebook una "carta abierta" atribuida al periodista Iñaki Gabilondo en la que se vierten críticas al PP y a su secretario general, Miguel Tellado. Es un bulo. El periodista ha explicado a VerificaRTVE que no es el autor del escrito.
Los mensajes reproducen un supuesto artículo con el título 'Carta abierta a Miguel Tellado', debajo del cual aparece el nombre de Iñaki Gabilondo y a continuación, un texto. Casi al final, se afirma: "Desde Spanish Revolution lo decimos claro: no les vamos a dejar blanquear su odio ni disfrazar su retórica de cementerio como 'debate político'". El mensaje es siempre el mismo, aunque en uno de los difundidos por WhatsApp lleva un encabezamiento en negrita que dice "Grande Iñaki Gabilondo".
Una atribución falsa a Iñaki Gabilondo
Iñaki Gabilondo no ha escrito este artículo que se le atribuye. Desde VerificaRTVE hemos contactado con el periodista para confirmar si es el autor de esta "carta abierta" y nos ha confirmado que no. "Está circulando por las redes una carta presuntamente escrita por mí y dirigida a Miguel Tellado. Es falso que yo sea el autor de la misma. Ignoro quién lo es y con qué intención se me atribuye la autoría", ha asegurado.
En el texto difundido se menciona a 'Spanish Revolution', un portal web surgido a raíz del 15M que difunde contenidos políticos. Entre sus publicaciones figura este artículo del 7 de septiembre en Facebook, un texto idéntico al difundido por WhatsApp y redes sociales atribuido a Iñaki Gabilondo, pero que no está firmado por el periodista ni lo menciona en ningún momento.
En VerificaRTVE te hemos alertado sobre la suplantación que sufren personalidades públicas o periodistas como los de RTVE. También te hemos explicado cómo los desinformadores imitan a los medios de comunicación para difundir bulos.