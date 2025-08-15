La masa forestal ha aumentado en España en los últimos 50 años: ¿ha crecido igualmente la inversión en prevención?

La masa forestal ha crecido en España en los últimos 50 años, "pasando de 12 millones de hectáreas a 18" y si se tienen en cuenta las zonas de matorral, el número asciende "hasta los 27 millones".

Por otro lado, la inversión en prevención de todas las administraciones "no ha dejado de caer". Así lo asegura, al menos, la patronal de las empresas del sector, con datos de 2022, que concluye que ese año se destinaron 1.300 millones de euros, un 25% menos que hace 13 años.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO), Miguel Duralde, afirma que "tenemos una cantidad de material que puede arder terrorífico y esto es un problema que se ha labrado durante 50 años".

01.32 min Los ecologistas piden más dureza y claridad en las campañas contra los incendios

La prevención, aseguran los ingenieros de montes, abarca cualquier tratamiento, mejora y mantenimientos de caminos y cortafuegos que afecte a los bosques, y la inversión en estas partidas la ven insuficiente, menguante y poco realistas.

Por otro lado, el presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales, Paco Castañares, afirma que "una cosa es lo que dicen los presupuestos cuando los hay, y otra cosa es lo que finalmente dice la ejecución de ese presupuesto al finalizar ese ejercicio".

Incorrecta gestión de la masa forestal Las asociaciones forestales reprochan a las administraciones y propietarios privados que no gestionan correctamente la masa forestal. Aseguran que la prevención solo afecta al monte público (un tercio del total) y no facilita la prevención de la parte privada, con subvenciones y fiscalidad para los más de tres millones de propietarios. Duralde asegura que "nuestras masas forestales necesitan atención, todas las masas, no entienden de límites provinciales o de límites de propiedad". Multa de hasta 30.000 euros por incumplir las órdenes de evacuación por los incendios También critican la falta de actuación en las áreas protegidas, que en España ascienden hasta las seis millones de hectáreas. Aseguran que apenas se hacen labores de tratamiento silvícola como clareos, podas o desbroces. A todo esto se suma el abandono progresivo del medio rural y el cada vez menor aprovechamiento de los bosques, una riqueza cuya infrautilización abre, de par en par, las puertas al fuego.